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Туляков приглашают на «Ночную лыжную гонку»
Фото Максима Котенева из архива Myslo.

Туляков приглашают на «Ночную лыжную гонку»

На старт соревнований выйдет более 700 любителей активного и здорового образа жизни.

1 марта в лыжероллерном центре «Веденино» на Косой Горе пройдет традиционная «Ночная лыжная гонка», посвященная памяти ЗМС СССР, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.

Как сообщает минспорт Тульской области, на старт соревнований выйдет более 700 любителей активного и здорового образа жизни. Все дистанции пройдут по освещенному кругу 2,5 км.

Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 20 км, а юные спортсмены — 500 м, 1 км и 2,5 км.

Начало соревнований — в 18.00. Для участия нужна регистрация. Подробности — по ссылке.

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