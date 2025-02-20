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В Музей обороны Тулы передали на хранение орден Британской империи
Фото Тульского музейного объединения.

В Музей обороны Тулы передали на хранение орден Британской империи

Награда принадлежала командиру 171-го истребительного авиационного Тульского Краснознаменного полка.

В Музей обороны Тулы на временное хранение передали орден Британской империи IV степени. Награда принадлежала командиру 171-го истребительного авиационного Тульского Краснознаменного полка Семену Ивановичу Орляхину. 

Как сообщает Тульское музейное объединение, летом 1941 г. Орляхин был назначен командиром авиаполка, сформированного в Туле еще в апреле 1941 г. В октябре–декабре 1941 г. на протяжении всей обороны Тулы Семен Иванович защищал небо города, а также небо столицы от вражеских самолетов.

Орденом Британской империи IV степени Орляхин был награжден за бои на Курской дуге. Такую награду получили 164 гражданина Советского Союза, участника Великой Отечественной войны. В музей ее передала внучка Орляхина Марина Альбертовна и ее муж Сергей Александрович. 

Помимо ордена, в музей были переданы письма Семена Орляхина и высотомер, снятый с немецкого самолета, который удалось посадить летчикам его полка.

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