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В Тульской области в начале января пропала 93-летняя женщина: водителей просят проверить видеорегистраторы

В Тульской области в начале января пропала 93-летняя женщина: водителей просят проверить видеорегистраторы

Возможно, пропавшая бабушка попала на записи.

5 января в Белеве Тульской области пропала 93-летняя Ольга Алексеевна Гришина (Коровкина). К ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Автомобилистов просят проверить свои видеорегистраторы. 

— Всех, кто двигался на автомобиле по г. Белеву 05.01.2025 во временном интервале с 10.00 до 15.00 в районе ул. Красноармейской, Чехова, Новый переулок, Лебедевской, Лермонтова, Пролетарской, Георгия Димитрова, просим предоставить видеозаписи с автомобильных регистраторов.

Водители, пожалуйста, посмотрите свои записи и прикреплённую к посту ориентировку.

Если вы являетесь владельцем частной камеры в этом районе, сообщите нам, пожалуйста. Возможно, на ваши камеры попала пропавшая, и благодаря вам мы сможем найти Ольгу Алексеевну! — написали волонтеры в группе отряда «ВКонтакте».

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Всех, кто готов помочь, просят позвонить на горячую линию по тел. 8 800 700-54-52 или инфоргу поиска Екатерине: +7 904 523-16-66.

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