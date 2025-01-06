В Туле впервые стартовал международный хоккейный турнир «Евро-Азиатский Кубок Дружбы»

Фото пресс-службы АКМ.

В церемонии открытия приняли участие почетные гости.

Спортсменов и болельщиков от имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева приветствовал его заместитель Алексей Давлетшин.

Он отметил, что Тульская область начинает год с большого спортивного международного праздника.

— Благодарю наших социальных партнеров — компанию «Полипласт» и лично Александра Шамсутдинова за системную поддержку тульского хоккея и всего спорта в регионе. Желаю всем спортсменам здоровья, хорошей игры и ярких побед! — сказал Алексей Давлетшин.

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко поблагодарил Федерацию хоккея России и Всероссийскую хоккейную лигу за организацию и проведение финального раунда «Кубка Дружбы».

Заместитель генерального директора Федерации хоккея России, управляющий директор ВХЛ — Александр Кикнадзе отметил, что каждый турнир по-своему знаковый и поблагодарил организаторов за проведение финального раунда соревнований в Тульской области:

— У АКМ громаднейший опыт организации мероприятий. В этом году сложно сказать, что не проходило в Туле: «Молодежная классика», «Русская классика», ВХЛ, Матч звезд в прошлом году, а сейчас финальные стадии «Кубка Дружбы». Мы понимаем друг друга с полу слова. «Русская классика», которую мы организовали здесь нам очень помогла, и мы выстроили классные коммуникации. Большое спасибо клубу, который помогает нам во всем. Здесь чувствуется душа, тут вкладываются искренне. Ты чувствуешь себя, как дома, чувствуешь, что хотят помочь, чувствуешь, что идут на контакт и мы этому рады.

Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов поблагодарил губернатора Тульской области Дмитрия Миляева за поддержку, которую он оказывает хоккею:

— Это значимое событие для всей Тульской области. Турнир, который мы проводим сегодня- это огромная ответственность и к его организации мы подходим очень серьёзно. 2024 год был богат на мероприятия такого рода и мы приобрели огромный опыт, который нам помогает. Это первый международный турнир в 2025 году- стартуем с высокой планки!

Для зрителей организаторы подготовили массу развлечений — в фойе работали точки с аквагримом и рисованием плакатов. Также была доступна бросковая зона, зона видеоигр и хоккейные тренажеры. Для собравшихся выступили музыкальные группы, фокусники с шоу-программой.

Первым финалистом турнира стал жлобинский «Металлург», который лишь в овертайме оказался сильнее «Хумо» из Узбекистана.

Во втором полуфинальном поединке встретились тульский АКМ и альметьевский «Нефтяник».