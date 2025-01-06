«Зимние встречи в Ясной Поляне»: детский фестиваль искусств будет идти четыре дня

Фото предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна.

Фестиваль пройдет с 9 по 12 января в Доме культуры «Ясная Поляна».

Его участниками станут юные артисты из Тулы, Ясной Поляны, Щекино, Москвы и Подмосковья.

Гостей фестиваля ждет насыщенная театральная, музыкальная и хореографическая программа. Свои работы представят театр «Бенефис», театр танца «Элегия», художественная студия «Голос» (Ясная Поляна), театр-студия «Этюд» (Тула), музыкальный театр «Отражение» (Москва), «Театр кукол 57» (Московская область, д. Борки) и учебный театр-студия «Маски» (Москва).

В последний день фестиваля, 12 января, состоится конкурс «Круг чтения». Его участники прочтут отрывки из произведений Льва Толстого и его любимых авторов. Жюри конкурса будет оценивать их выступления с точки зрения понимания прочитанного текста, выразительности речи, правильного литературного произношения, артистизма и оригинальности исполнения.

Фестиваль искусств «Зимние встречи в Ясной Поляне» пройдет в пятый раз. Он продолжает творческие традиции семьи Толстых, в которой большое внимание уделялось всестороннему творческому развитию детей. Сегодня музей-усадьба вновь обращается к этим идеям, чтобы мотивировать новое поколение молодых творцов.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.