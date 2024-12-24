Волейболистки «​Тулицы​​​​​» уступили «​​​​​​​Протону»

Во вторник, 24 декабря, в 16-м туре Pari Суперлиги «Тулица» сыграла с саратовским «Протоном».
Увы, в этот вечер удача была не на стороне наших девчонок: матч завершился со счётом 3:0 в пользу саратовской команды (25:18, 25:22, 25:17).
Последний матч уходящего года завершился со счётом 3:0 в пользу соперника.
Во вторник, 24 декабря, в 16-м туре Pari Суперлиги «Тулица» сыграла с саратовским «Протоном».
Увы, в этот вечер удача была не на стороне наших девчонок: матч завершился со счётом 3:0 в пользу саратовской команды (25:18, 25:22, 25:17).
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