Волейболистки «​Тулицы​​​​​» уступили «​​​​​​​Протону»

Последний матч уходящего года завершился со счётом 3:0 в пользу соперника.

Во вторник, 24 декабря, в 16-м туре Pari Суперлиги «Тулица» сыграла с саратовским «Протоном».

Увы, в этот вечер удача была не на стороне наших девчонок: матч завершился со счётом 3:0 в пользу саратовской команды (25:18, 25:22, 25:17).