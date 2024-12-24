Жители Зеленстроя пожаловались на перекрытый выезд к ул. Рязанской: что ответила администрация

Сотрудники управления посетили двор дома № 133а по проспекту Ленина, жильцы которого сообщили, что соседи шлагбаумами почти перекрыли им выезд к ул. Рязанской. На месте выяснилось, что из двора можно беспрепятственно выехать на проспект Ленина (мимо домов 137, 137а, 137б и 137в) через шлагбаум, установленный во дворе дома № 133а.

«По информации управляющих компаний, обслуживающих соседние дома, все шлагбаумы установлены на законных основаниях по решению собраний собственников жилья. При этом шлагбаум, установленный на придомовой территории д. 133 по пр. Ленина, согласован с жителями д. 133б по пр. Ленина.

Поскольку выезд из двора д. 133а по пр. Ленина на ул. Рязанскую не является единственным выездом (имеется беспрепятственный выезд на пр. Ленина), установка шлагбаума на придомовой территории д. 133в по пр. Ленина без согласования с жителями д. 133а по. Ленина не нарушает требования Правил благоустройства муниципального образования город Тула», – отметили в городской администрации.