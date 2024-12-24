  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель автобуса едва не задавил пассажирку трамвая - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель автобуса едва не задавил пассажирку трамвая

В Туле водитель автобуса едва не задавил пассажирку трамвая

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Советской, напротив дома № 53/1. На записи видно, как водитель автобуса не пропустил женщину, которая вышла из трамвая и шла к остановке общественного транспорта.

«Хочу поделиться видео, как у нас ездит общественный транспорт, 24.12 в 9:12 на остановке „Ул. Советская“ автобус чуть не сбил женщину, которая вышла из трамвая», — сообщила автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Вильямса лихой водитель маршрутки пролетел на красный
Дежурная часть
На ул. Вильямса лихой водитель маршрутки пролетел на красный
сегодня, в 16:15, 11 516 3
В Туле водитель такси «прополз» по газону
Дежурная часть
В Туле водитель такси «прополз» по газону
вчера, в 20:00, 28 1379 5
На ул. Кутузова «выскочка» едва не устроил ДТП
Дежурная часть
На ул. Кутузова «выскочка» едва не устроил ДТП
вчера, в 16:45, 7 1252 4
Туляк аргументировал, почему BMW — «так себе авто»
Дежурная часть
Туляк аргументировал, почему BMW — «так себе авто»
22 декабря, в 20:06, 21 3918 9

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:17 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ещё один фейерверк в банке: в Кимовске пенсионерка попалась на удочку мошенников
Ещё один фейерверк в банке: в Кимовске пенсионерка попалась на удочку мошенников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.