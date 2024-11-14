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«Арсенал» набрал игроков в новую молодежную команду
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

«Арсенал» набрал игроков в новую молодежную команду

Весной она стартует во второй группе Молодежной футбольной лиги.

Свои первые профессиональные контракты с красно-желтыми подписали сразу восемь воспитанников Центра подготовки юных футболистов-Академия «Арсенал». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Важный шаг в карьере сделали игроки, выступавшие в минувшем сезоне в Юношеской футбольной лиге за команды академии 2007 и 2008 годов рождения. Это защитник Максим Сергеев, полузащитники Дмитрий Сушилин, Егор Никонов, Никита Пелипенко, Артем Исаев, Илья Анненков, нападающие Максим Чернов и Юрий Сычев. 

Футболисты будут выступать за новую команду «Арсенал», которая будет выступать во второй группе Молодежной футбольной лиги. 

Генеральный директор ПФК «Арсенал» Валерий Гриньковский подчеркнул, что возможность играть за молодежку ребята заслужили успешным выступлением в Юношеской футбольной лиге.

— Сегодня сделан первый шаг в большой футбол, где нужно будет двигаться вперед и соответствовать современным требованиям. Теперь все будет зависеть от них самих. Надеюсь, что талантливые воспитанники академии со временем заиграют на самом высоком уровне.

Сюжет: Арсенал
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