В Туле пропал 26-летний Дмитрий Николаенко

Молодой человек ушёл из дома 31 октября и не вернулся.

В редакцию Myslo обратились родственники 26-летнего Дмитрия Николаенко, который не выходит с ними на связь уже две недели. Молодой человек 31 октября ушёл из дома в пос. Косая Гора и не вернулся. Свой мобильный телефон Дмитрий оставил дома.

Пропавший был одет в камуфляжную куртку, штаны цвета хаки и кроссовки. При себе имел зелёный рюкзак. Особые приметы: на правой руке имеется татуировка в виде гранаты.

По словам родственников, по факту исчезновения Дмитрия Николаенко подано заявление в полицию, а также отправлена заявка в поисковый отряд «ЛизаАлерт».