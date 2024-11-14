В Туле пропал 26-летний Дмитрий Николаенко

В редакцию Myslo обратились родственники 26-летнего Дмитрия Николаенко, который не выходит с ними на связь уже две недели. Молодой человек 31 октября ушёл из дома в пос. Косая Гора и не вернулся. Свой мобильный телефон Дмитрий оставил дома.
Пропавший был одет в камуфляжную куртку, штаны цвета хаки и кроссовки. При себе имел зелёный рюкзак. Особые приметы: на правой руке имеется татуировка в виде гранаты.
По словам родственников, по факту исчезновения Дмитрия Николаенко подано заявление в полицию, а также отправлена заявка в поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Если вы видели пропавшего, позвоните по телефону +7(950)925-22-19 (Надежда) или 02.