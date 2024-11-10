От перестановки слагаемых 0:0 не меняются. Обзор матча «Алания» – «Арсенал»

Фото ФК "Алания".

Это, конечно, лучше, чем только что в Саратове, но и только. Безвыигрышная серия тульской команды состоит уже из восьми матчей. Последний раз «Арсенал» выигрывал аж 16 сентября; причем у «Урала». С тех пор как отрезало.

«Алания» – «Арсенал» – 0:0.

«Арсенал»: Левашов, Бердников, Печенкин, Волков, Жилкин, Кайнов, Цараев, Раздорских, Липовой (Коротков, 46; Попов, 62), Гелоян (Ткачёв, 46), Турищев (Одейинка, 77).

Предупреждены: Хугаев - Бердников, Турищев, Раздорских.

Судья – Владислав Целовальников (Астрахань).

9 ноября. Грозный. Стадион им.Билимханова.

Давным-давно, когда у «Арсенала» в нападении еще играл Роман Минаев, две команды на букву «А» и красно-желтых цветов играли в Туле матч первого круга. По просьбе владикавказцев его перенесли в Тулу с расчетом, что ответная игра состоится в столице Осетии на стадионе, строительство которого наконец завершат. Помнится, специально тогда на послематчевой пресс-конференции интересовались у тогдашнего главного тренера «Алании» Султана Тазабаева, как идут дела. Он был преисполнен оптимизма: трибуны готовы, полным ходом идут отделочные работы. Обещал горячий прием во втором круге.

Но что-то пошло не так. Ответный матч вновь проходил на резервном стадионе в Грозном.

А ведь этот обмен спутал все карты. Так бы команды сыграли 0:0 в первом круге на выезде, а потом 0:0 во втором круге в Туле. На деле же вышло, что они сначала сыграли 0:0 в Туле, и вот сейчас 0:0 в Грозном. А поскольку запоминается последняя фраза, у болельщиков «Арсенала» останется в памяти в первую очередь скучная игра на выезде, а так вспоминалась бы скучная игра в Туле. В общем, как писал один яснополянский мудрец, в доме Облонских, по сути, ничего не поменялось и ничего не смешалось. Или не писал, а просто имел это в виду.

Все было бы совсем грустно, если бы Создатель не придумал пресс-конференции. Например, рассуждения главного тренера «Алании» Спартака Гогниева с анализом этой искрометной игры заняли целых девять минут.

Александр Сторожук рассказывал короче, но тоже наговорил немало интересного. Например, о том, что в первом тайме «Арсенал» был лучше. Больше контролировали, больше было подходов. Не хватило стабильности в завершающих ситуациях. Это нужно наработать. Линия атаки не вселяет уверенности.

Результат, по его мнению, закономерен.

Спартак Гогниев был более эмоционален: «Конечно, должны были выигрывать. Особенно по игре, особенно как складывалось.

Первый тайм равный. Бодались. Во втором полностью переиграли. Как такие пенальти не давать, когда удар в створ и мяч в руку поднятую попадает? Такой эпизод решил бы всё. В последние минут пятнадцать футболисты «Арсенала» только отбивались, и не отбились бы, если бы не судейские решения».

Очень интересно – какой такой эпизод с поднятой рукой имелся в виду. Был момент, когда хозяева требовали пенальти, но, как его ни крути на видеоповторе, рука защитника «Арсенала» ни разу не была поднята, а прижата к телу. По тому, что мяч при этом летел в створ, тоже, кстати, вопросы. Если настолько путаться в показаниях, как можно доверять категорично сделанному выводу, будто судья своими решениями помешал победить? И потом, почему к одному эпизоду обращаются на вы? А где хотя бы еще один, когда судья был также предвзят, чтобы перевести обвинения в множественную категорию?

Понятно где – когда мяч от перекладины отскочил в линию ворот и затем в поле. Причем мяч влетел настолько явно, что даже пыль с этой линии в трансляции видна. Все же теперь современные люди, нельзя даже предположить, будто в тренерском штабе «Алании» этот эпизод не пересмотрели десять раз, чтобы в миллиметрах высчитать – был мяч в воротах или нет. Но все равно звучит «хочется верить, что это был гол». А вот автора удара Цаллагова о том же спрашивали сразу после матча, и он честно ответил в духе – на усмотрение судьи.

Что-то это всё напоминает. Ага. Монолог Фигаро из комедии Бомарше. «Политика – это значит прикидываться, что не знаешь того, что известно всем, и что тебе известно то, чего никто не знает; прикидываться, что слышишь то, что никому непонятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем. Главное – прикидываться, что ты можешь превзойти самого себя; часто делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет».

Был на этой послематчевой пресс-конференции озвучен и еще ряд интересных тезисов.

Например.

«Постоянно сталкиваемся с тем, что футболиста соперника не удаляют, когда он этого заслуживает».

«Команда, которая в атаке играет, за восемнадцать матчей ни одного пенальти не пробивала».

«Вопросов нет, футболисты старались. По игре спасибо сказал. Полностью переиграли соперника».

Это всё тоже от главного тренера «Алании». А вы на кого подумали?

К сожалению, с каждым матчем дела в атаке у «Арсенала» всё безнадежнее. За его игрой стало скучно смотреть. Здорово рванув со старта, команда, похоже, выдохлась, а второго дыхания всё нет и нет.

Все недавние восторги относительно Турищева теперь кажутся явно переоцененными. В этом матче у него был неплохой момент в первом тайме, но он даже не попал по мячу. Когда профессиональный футболист, тренирующийся каждый день, не может толком управиться с мячом, который, да, летит не очень удобно, и за спиной мешает соперник, это выглядит как-то странно. Правда, Турищеву на каждый забитый гол, как мы помним по матчу с «Чайкой», нужно минимум три момента не реализовать, но больше у него шансов забить не было. И это уже претензии скорее к его партнерам, у которых тоже пропал креатив в завершающих передачах.

Совсем погас Малик, а ведь еще недавно его с таким оптимизмом приняли тульские болельщики. В этой игре он запомнился разве что фолами в единоборствах.

«Чтобы забивать, нужен талант. Как и все остальное – это редкость в нашей жизни», – с грустью констатировал Александр Сторожук после матча с «Аланией». Правда, не сейчас, а еще после той игры, первого круга. Актуальности фраза за это время не потеряла.

Нервничает и главный тренер, который, похоже, не знает, как встряхнуть команду. Один раз может быть случайностью, но когда в третьей игре подряд происходят демонстративные замены – это уже система. В начале сезона подобные приемы работали, сейчас с их помощью положительного эффекта не получается.

Можно, конечно, посетовать на отсутствие запаса прочности, который есть у вырвавшихся вперед «Балтики» и «Торпедо». Но в том-то и дело, что концовку осенней части чемпионата «Арсенал» играет с командами, у которых такие же кадровые проблемы, если не больше.

Восемь матчей без побед слишком грустная серия, чтобы всё вдруг разрешилось само. Немножко фарта тоже иногда не помешает. В виде, например, зафиксированного нападения на вратаря в домашней игре с «Шинником» или назначенного пенальти в Саратове, правомерность которого подтвердили эксперты в судейском деле. Но в целом надо самим наконец как-то брать себя в руки. А глоток оптимизма можно получить, посмотрев на турнирную таблицу. Как бы ни было тяжело, какие бы потери ни случались, задела, добытого на старте, еще хватает, чтобы идти в группе лидеров.