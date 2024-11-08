Хоккеисты АКМ одержали волевую победу в Челябинске

Фото пресс-службы АКМ.

Хоккеисты АКМ провели очередной выездной поединок в рамках турне по Уралу. На сей раз в Челябинске «михайловцам» противостоял «Челмет», который до начала матча шел чуть выше в турнирной таблице. Туляки после трех поражений кряду желали прервать неудачную серию и зацепить два очка.

Стартовая треть началась активно. Гости прямо со вбрасывания полетели вперед, раз за разом угрожая владениям Данила Мошарова. Активная игра заставила «Челмет» ошибаться и удаляться — АКМ чуть больше минуты поиграл при формате «5 на 3», но забросить не удалось. Хозяева проснулись лишь к экватору периода. Они добавили в скорости и уже Денису Попову приходилось вступать в игру. До окончания двадцатиминутки обе команды могли забрасывать, но оборона превалировала над нападением.

Вторая двадцатиминутка началась с гола в ворота АКМ — Никита Телегин оказался самым расторопным в том эпизоде и загнал шайбу в сетку в тот момент, когда челябинцы находились в большинстве. Гости тут же побежали отыгрываться, создали массу моментов у ворот Мошарова, но игровой снаряд отказывался залетать, а где-то хозяев спасал и каркас ворот. Под занавес периода АКМ остался в меньшинстве, а Никита Мокин перехватил одну из передач на своей синей, убежал в «0» и послал шайбу точно в цель, выровняв цифры на табло.

Начало заключительной двадцатиминутки осталось за игроками из Тулы. В одной из атак Шиксатдаров отдал потрясающую передачу на Александра Локтева, а тот послал шайбу под перекладину и вывел гостей вперед. После этого эпизода хозяева попытались перевести игру в зону Попова.

Две минуты подряд играли впятером против троих соперников, но героические действия тульских хоккеистов оставили счет прежним.

А когда два удаленных игрока появились на площадке, АКМ забросил в третий раз — отличиться удалось Максиму Мальцеву. Так матч и завершили — счет 3:1 в пользу АКМ.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил команду и болельщиков:

— Сегодня наши спортсмены показали настоящий характер: собрали волю в кулак, переломили ход встречи и в третьем периоде нарастили преимущество. Команда одержала важную победу, держим правильный курс и двигаемся только вперед!

10 ноября АКМ сыграет в Первоуральске с «Горняк-УГМК».

1:0 — 21:31 Телегин (Зиновьев) в большинстве,

1:1 — 37:02 Мокин в меньшинстве,

1:2 — 41:21 Локтев (Шиксатдаров, Жураков),

1:3 — 52:48 Мальцев (Шалагин).

Статистика матча:

Броски: 53-54; броски в створ: 19-36; голы: 1-3; вбрасывания: 37-28; штраф: 14-16.