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Администрация Тулы разъяснила пешеходам, как пользоваться «проблемным» светофором на ул. Ложевой
Кадр из видео.

Администрация Тулы разъяснила пешеходам, как пользоваться «проблемным» светофором на ул. Ложевой

Изменения фазы были сделаны для обеспечения максимальной пропускной способности транспорта по указанной улице.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы прокомментировали публикацию Myslo о «проблемном» светофоре для пешеходов на ул. Ложевой.

— 28 сентября выполнена перенастройка светофорного объекта, расположенного по адресу: ул. Ложевая, д. 136. Автомобильная дорога по ул. Ложевой оборудована конструктивно выделенной полосой. 

Пешеходный светофор через ул. Ложевая в сторону ул. Пролетарская работает с табло вызывным пешеходным, пешеходный светофор через ул. Ложевая в сторону ул. Металлургов работает в жестком режиме с отдельно выделенной пешеходной фазой. 

Для обеспечения безопасного перехода через ул. Ложевая с четной стороны на нечетную необходимо дождаться разрешающего сигнала светофора и перейти до конструктивно выделенной полосы, далее воспользоваться табло вызывным пешеходным и перейти оставшуюся проезжую часть.

Для перехода с нечетной стороны на четную необходимо повторить вышеуказанные действия в обратном порядке.

В администрации отметили, что данные изменения сделаны «для обеспечения максимальной пропускной способности транспорта по ул. Ложевая, а также для исключения заторовых и предзаторовых ситуаций».

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