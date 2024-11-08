Администрация Тулы разъяснила пешеходам, как пользоваться «проблемным» светофором на ул. Ложевой

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Изменения фазы были сделаны для обеспечения максимальной пропускной способности транспорта по указанной улице.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы прокомментировали публикацию Myslo о «проблемном» светофоре для пешеходов на ул. Ложевой.

— 28 сентября выполнена перенастройка светофорного объекта, расположенного по адресу: ул. Ложевая, д. 136. Автомобильная дорога по ул. Ложевой оборудована конструктивно выделенной полосой.

Пешеходный светофор через ул. Ложевая в сторону ул. Пролетарская работает с табло вызывным пешеходным, пешеходный светофор через ул. Ложевая в сторону ул. Металлургов работает в жестком режиме с отдельно выделенной пешеходной фазой.

Для обеспечения безопасного перехода через ул. Ложевая с четной стороны на нечетную необходимо дождаться разрешающего сигнала светофора и перейти до конструктивно выделенной полосы, далее воспользоваться табло вызывным пешеходным и перейти оставшуюся проезжую часть.

Для перехода с нечетной стороны на четную необходимо повторить вышеуказанные действия в обратном порядке.

В администрации отметили, что данные изменения сделаны «для обеспечения максимальной пропускной способности транспорта по ул. Ложевая, а также для исключения заторовых и предзаторовых ситуаций».