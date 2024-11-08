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Тулячка завоевала серебро первенства России по муайтай
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тулячка завоевала серебро первенства России по муайтай

Поздравляем нашу спортсменку!

С 3 по 7 ноября в Кемерово прошло первенство России по муайтай среди юниоров и юниорок, а также двадцатый Всероссийский турнир, посвященный памяти кузбасских спортсменов-героев и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие порядка 800 спортсменов из 34 регионов страны.

Представительница тульской СШОР «Восток» Ульяна Хрисанова завоевала серебряную медаль первенства. Об этом сообщает минспорта региона.

Также спортсменка прошла отбор на первенство мира среди молодежи.

Тренируется Ульяна под руководством Абдула Малаалиева.

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