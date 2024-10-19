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«АКМ-Новомосковск» одержал первую победу в сезоне
Фото пресс-службы АКМ.

«АКМ-Новомосковск» одержал первую победу в сезоне

19 октября в Ярославле «АКМ-Новомосковск» встретился с местным «Локо-76» в рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.

В состав новомосковцев вернулся Иван Зотов. Также на льду появились Александр Куликов, Никита Богданов, Марк Евдокимов, Илья Мартюшев, Владислав Ландер и Александр Руденко.

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Матч начался с удаления хозяев площадки. «Михайловцы» не смогли реализовать численное преимущество. Команды показывали равную борьбу в середине площадки и обменивались поочерёдными атаками.

За 6 минут до конца периода новомосковцы воспользовались ошибкой соперника и открыли счёт:

Марк Евдокимов перехватил шайбу и отдал передачу на Максима Анисимова, который переиграл вратаря и забросил свою первую шайбу в МХЛ.

Ярославцы взбодрились и начали наседать на ворота Виктора Левченко. В одном из моментов за вратаря «АКМ-Новомосковск» сыграла перекладина.

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Затем уже подопечные Алексея Храмцова могли увеличить преимущество: шансы отличиться были у Ярослава Степанова и Никиты Богданова. На перерыв команды ушли при счёте 0:1.

В начале второй двадцатиминутки «железнодорожники» заперли гостей в их зоне. На 26 минуте матча хозяева впервые получили численное преимущество: за задержку соперника удалился Иван Кажарин. Ярославцы доминировали на протяжении всего периода и это вылилось в заброшенную шайбу: на 33 минуте счёт стал равным. Новомосковцы сразу же побежали в атаку и могли восстановить преимущество, но Матвей Сухачев и Макар Бабиков не попали в створ. Перед третьим периодом на табло горели цифры 1:1.

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Третий период прошёл в равной борьбе команд. Оба коллектива хотели победить, но вратари не позволяли распечатать свои ворота. 60 минут матча закончились, и игра перешла в овертайм.

Дополнительное время завершилось без заброшенных шайб. Последние полторы минуты новомосковцы провели в меньшинстве, но защита отработала надёжно.

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В серии послематчевых штрафных бросков сильнее оказались «михайловцы». Точные броски Всеволода Белова, Владислава Ландера и Ярослава Домрачева принесли «АКМ-Новомосковск» первую победу в сезоне.

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Следующую игру «АКМ-Новомосковск» проведёт 28 октября в 19.00 дома против «Ладьи».
 

Голы матча

0:1 Максим Анисимов (14:15, Марк Евдокимов)
1:1 Иван Страмилов (32:40, Владимир Кузнецов, Георгий Давыдов)
1:2 Ярослав Домрачев (Буллит) 
 

Статистика матча

Броски: 119-65;

Броски в створ: 75-39;

Вбрасывания: 54-34;

Штраф: 12-6.

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Новомосковск
 

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