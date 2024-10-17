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В Туле пройдет финальный этап проекта «Всероссийская паркур лига» 
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле пройдет финальный этап проекта «Всероссийская паркур лига» 

На соревнования съедутся 200 участников со всей России.

С 25 по 27 октября в Туле в спорткомплексе «Новое поколение» пройдет финальный этап проекта «Всероссийская паркур лига». В соревнованиях примут участие 200 спортсменов со всей страны, а также из Белоруссии и Казахстана. Возраст участников — от 10 до 17 лет. 

Проект проходит в три этапа. Внутришкольный состоялся в более чем 60 школах паркура из разных городов России, а так же в Белоруссии и Казахстане. В данном этапе приняло участие 1800 участников, 1045 из которых успешно прошли во второй этап — межрегиональный.

Далее все финалисты встретятся в Туле, чтобы побороться за звание лучшего в своей возрастной категории и дисциплине.

Подробная информация доступна в группе организаторов ВКонтакте

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сегодня, в 19:11 +1
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