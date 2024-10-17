Владимир Путин: «Предлагаю переехать в Тульскую область»

Глава государства выступил на пленарном заседании «Спорт – комплексный взгляд в будущее» XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». В ходе презентации новых спортивных объектов Владимир Путин попросил доложить о проделанной работе председателя правительства Тульской области Михаила Пантелеева. «Предлагаю переехать в Тульскую область», – сказал при этом президент.

Многофункциональный спорткомплекс «Тулица» располагает первым в регионе полноразмерным легкоатлетическим манежем и универсальным игровым залом на 2500 мест. Здесь тренируются сборные области по легкой атлетике, волейболу и баскетболу, а также проходят международные, всероссийские и региональные соревнования. Манеж открыт в 2024 году в рамках проекта «Газпром-детям».

Общая площадь нового комплекса превышает 15 тыс. кв. м. Он включает в себя легкоатлетический манеж с беговыми дорожками для спринта длиной 100 м, 200-метровый круг с шестью дорожками, секторы для прыжков в высоту, длину и тройной, толкания ядра и метаний, а также установлены трибуны на 1000 мест.

Также в комплексе имеется универсальный спортивный зал, который предназначен для волейбола, баскетбола, мини-футбола, гандбола, единоборств и художественной гимнастики. Для зрителей предусмотрены трибуны на 1500 мест.

– За последние годы в Тульской области совершен большой прорыв в развитии спортивной инфраструктуры при поддержке федерального центра, Алексея Геннадьевича Дюмина и наших социальных партнеров. Мы строили объекты в рамках госпрограммы. Из внебюджетных источников на эти цели направлено свыше 12 млрд рублей. По программе «Газпром — детям» построены Ледовый дворец на 3000 зрителей, Центр спортивной гимнастики, ФОКи с бассейнами и порядка 160 открытых спортивных площадок по всему региону. Спорт стал для наших жителей ближе и доступнее, – сказал Михаил Пантелеев.

От лица туляков он поблагодарил президента, Правительство РФ, а также ПАО «Газпром» и лично Алексея Миллера за многолетнее плодотворное сотрудничество и существенный вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона.