Екатерина Фроликова второй год подряд стала «Народным участковым» Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Девушка стала абсолютным лидером рейтингового голосования и теперь представит наш регион в финальном этапе.

В конкурсе «Народный участковый-2024» больше всего голосов в Тульской области набрала представитель МО МВД России «Богородицкий» Екатерина Фроликова. Она служит в органах внутренних дел уже девять лет.

Теперь девушка будет представлять Тульскую область на заключительном этапе конкурса в соревновании с участковыми из всех субъектов страны. Финал «Народного участкового – 2024» пройдёт в ноябре.

Екатерина признаётся, что служба в полиции – это, прежде всего, умение быстро и правильно реагировать на внештатные ситуации и быть готовым ко всему. Старший лейтенант Фроликова быстро стала своей для жителей.

Каждый выход на участок сопровождается долгими беседами. Кому-то нужна консультация, кому-то строгое – предупреждение, кого-то важно похвалить за то, что встал на путь исправления, а кто-то просто чувствует себя одиноким, хочет поговорить и поделиться своими проблемами.