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Синоптики предупредили об арктическом вторжении
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики предупредили об арктическом вторжении

В среду в Центральной России резко похолодает.

В Центральной России погоду значительно испортил циклон «Кассандра», который принес сильные дожди. Есть ещё один вихрь, который смещается по северным широтам и затягивает в свою циркуляцию ледяные арктические воздушные массы.

Арктическое вторжение станет катализатором дальнейших событий в атмосфере. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», 9 и 10 октября похолодание выйдет на пик. В дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +8…+9 °С.

С пятницы благодаря солнцу и южным воздушным потокам потеплеет до +13°.

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Фотограф:
сегодня, в 17:55 0
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