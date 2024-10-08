Синоптики предупредили об арктическом вторжении

Фото Алексея Пирязева.

В среду в Центральной России резко похолодает.

В Центральной России погоду значительно испортил циклон «Кассандра», который принес сильные дожди. Есть ещё один вихрь, который смещается по северным широтам и затягивает в свою циркуляцию ледяные арктические воздушные массы.

Арктическое вторжение станет катализатором дальнейших событий в атмосфере. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», 9 и 10 октября похолодание выйдет на пик. В дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +8…+9 °С.

С пятницы благодаря солнцу и южным воздушным потокам потеплеет до +13°.