Синоптики предупредили об арктическом вторжении

В Центральной России погоду значительно испортил циклон «Кассандра», который принес сильные дожди. Есть ещё один вихрь, который смещается по северным широтам и затягивает в свою циркуляцию ледяные арктические воздушные массы.
Арктическое вторжение станет катализатором дальнейших событий в атмосфере. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», 9 и 10 октября похолодание выйдет на пик. В дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +8…+9 °С.
С пятницы благодаря солнцу и южным воздушным потокам потеплеет до +13°.