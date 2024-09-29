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29 сентября «Арсенал» сыграет домашний матч с «Уфой»

29 сентября «Арсенал» сыграет домашний матч с «Уфой»

Матч 12-го тура Первой лиги состоится на стадионе «Арсенал», начало матча - в 17.00.

Матч рассудит воронежский судья Олег Соколов.

Телеграм-канал «Арсенала» приводит интересные факты о предстоящем матче:

  • Ближайший гол «Арсенала» станет 1600-м мячом, забитым тульской командой за всё время выступлений в чемпионатах России на всех уровнях.
  • «Арсенал» сыграл с уфимцами 18 матчей — 8 побед, 3 ничьи, 7 поражений, мячи 20-19. В Туле проведено 9 игр — 4 победы, 2 ничьи, 3 поражения, мячи 9-9.
  • На чужих полях уфимский клуб провёл 5 матчей — 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения, мячи 3-5.

Myslo будет на матче, ждите аналитику и большой фоторепортаж!

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