Вильфанд: с 1 октября к нам вернется бабье лето

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Оно придет на три дня после похолодания.

Об этом рассказал в беседе с «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник температура понизится — уже ночью будет плюс 7 — плюс 9, а днем плюс 13 — плюс 15. Но температура все равно будет на два-три градуса выше нормы», — пояснил синоптик.

Но уже со вторника, 1 октября, к нам придут южные воздушные массы, которые вернут на три дня бабье лето. Ночью, конечно, температура будет понижаться, до плюс 5-10 градусов, а вот днем ждем от + 17до +22. Такой температурный режим, по словам Вильфанда, на пять-шесть градусов выше нормы.

Но уже с пятницы, 4 октября, в Москве и ближайших областях ожидаются небольшие дожди.