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В Туле ищут дублера для актера Александра Яценко

В Туле ищут дублера для актера Александра Яценко

Будут переодевать и гримировать!

В соцсетях продюсеры разыскивают на 3 октября дублера для актера Александра Яценко. 

Есть требования:

  • рост 178,
  • одежда 50
  • обувь 40
  • параметры 104-96-103 (допускается небольшая разница ± 2-3 см).

Важно: без татуировок, без пирсинга, цветных волос. Без признаков современности.

Дублера будут переодевать и гримировать.

В заявке обозначена сумма гонорара — 4000 рублей.

Заявки отправлять на номер +79660725886 в telegram. В заявке нужно указать: ФИО, возраст/рост/размеры одежды и обуви, параметры. К заявке приложить фото в полный рост и портрет, указать номер телефона, город.

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