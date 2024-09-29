В Туле ищут дублера для актера Александра Яценко

Будут переодевать и гримировать!

В соцсетях продюсеры разыскивают на 3 октября дублера для актера Александра Яценко.

Есть требования:

рост 178,

одежда 50

обувь 40

параметры 104-96-103 (допускается небольшая разница ± 2-3 см).

Важно: без татуировок, без пирсинга, цветных волос. Без признаков современности.

Дублера будут переодевать и гримировать.

В заявке обозначена сумма гонорара — 4000 рублей.

Заявки отправлять на номер +79660725886 в telegram. В заявке нужно указать: ФИО, возраст/рост/размеры одежды и обуви, параметры. К заявке приложить фото в полный рост и портрет, указать номер телефона, город.