В Туле ищут дублера для актера Александра Яценко

В соцсетях продюсеры разыскивают на 3 октября дублера для актера Александра Яценко.
Есть требования:
- рост 178,
- одежда 50
- обувь 40
- параметры 104-96-103 (допускается небольшая разница ± 2-3 см).
Важно: без татуировок, без пирсинга, цветных волос. Без признаков современности.
Дублера будут переодевать и гримировать.
В заявке обозначена сумма гонорара — 4000 рублей.
Заявки отправлять на номер +79660725886 в telegram. В заявке нужно указать: ФИО, возраст/рост/размеры одежды и обуви, параметры. К заявке приложить фото в полный рост и портрет, указать номер телефона, город.