В Туле стартовал сезон «Ночной хоккейной лиги»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

14 сентября в Ледовом дворце Тулы состоялась церемония открытия регионального этапа XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига».

Соревнования открыл министра спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что в регионе продолжают создавать все необходимые условия для развития хоккея на всех уровнях — в него играют не только на больших ледовых аренах, но и на хоккейных кортах в шаговой доступности.

— Хоккей объединяет всех, кто ведет активный образ жизни. Сегодня в него играют дети и взрослые, трудовые коллективы и профессионалы. Каждый из вас демонстрирует высокое мастерство, командный дух и целеустремленность, становясь отличным примером для всех жителей нашего региона. Удачи в новом сезоне каждому из вас и пусть победит сильнейший, — сказал Дмитрий Яковлев.

В региональном этапе соревнований представлено четыре дивизиона: «Лига Надежды», «Любитель 40+», «Любитель 50+» и «Лига Мечты». В сезоне 2024/2025 примут участие более 40 команд — более 1000 хоккеистов-любителей будут бороться за победу до конца марта 2025 года.

Соревнования открыл матч действующего чемпиона ХК «Ледокол» и серебряного призера чемпионата ХК «Ефремов».

Такие мероприятия помогают приобщать к занятиям спортом как можно больше россиян. Это способствует реализации одной из приоритетных задач нацпроекта «Демография».