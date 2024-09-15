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Тульские школьники поборются за победу в финале Президентских спортивных игр
Фото минспорта Тульской области.

Тульские школьники поборются за победу в финале Президентских спортивных игр

Наш регион представляет команда МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова.

С 10 по 30 сентября в Анапе проходит финал Президентских спортивных игр. Заключительный этап объединил во Всероссийском детском центре «Смена» команды из 84 регионов страны — победителей региональных отборочных соревнований. 

Здесь они будут бороться за главный приз — Кубок Президента России. Победитель также получит грант в размере 1,5 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педработников.

Тульскую область представляет команда МБОУ лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова.

Победителей определят в пяти обязательных видах программы: баскетбол 3×3, настольный теннис, смешанный волейбол, лёгкая атлетика, мини-футбол. А также в шести дополнительных: самбо, гандбол, плавание, спортивный туризм, спортивное ориентирование и шахматы. 

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Также для школьников и их тренеров пройдут образовательные сессии и мастер-классы.

25 и 26 сентября для участников игр будет организован мастер-класс и турнир по гребле-индор на специальных тренажерах, имитирующих греблю в академических лодках на воде. А гроссмейстер и чемпион России по быстрым шахматам Михаил Панарин проведет сеанс одновременной игры, российский спортсмен и тренер Юрий Громыко — занятие по биатлону и аквабиатлону.

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Президентские спортивные игры проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». 

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15 сентября, в 09:53 0
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