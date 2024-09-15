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Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша второго дня
Фото Дмитрия Дзюбина.

Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша второго дня

15 сентября площадкой для мероприятий станет территория «Ликерки Лофт».

Сегодня, 15 сентября в Туле пройдет второй день ХVI Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик». Мероприятия пройдут во внутреннем дворе «Ликёрки Лофт».

Подробная афиша:

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сегодня, в 10:23 0
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