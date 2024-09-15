Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша второго дня

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня, 15 сентября в Туле пройдет второй день ХVI Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик». Мероприятия пройдут во внутреннем дворе «Ликёрки Лофт».

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