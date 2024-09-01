Пришел, увидел и забил. «Арсенал» по-прежнему первый

Фото Алексея Пирязева.

После трех ничьих подряд «Арсенал» наконец-то победил, и продолжает единолично лидировать в турнире первой лиги. Хотя конкуренты уже наступают на пятки.

Игрой с Хабаровском для «Арсенала» в каком-то смысле завершался первый этап чемпионата. Прежде всего это был последний матч лета. Символично, что в клубе отметили его школьным настроением.

Футболистов на поле выводили ребята в ученической форме, да и первый символический удар в матче сделали юные болельщики «Арсенала» Тимофей Казачёнок и Виктория Хатунцева. Они хорошо учатся в школе и правильно бьют по мячу. После этой символической акции их любимая команда прервала безвыигрышную серию. На счастье, значит, все получилось.

Поскольку никого из топ-соперников летом календарь не преподнес, очень важно было пройти этот период с минимумом потерь. Примерно так и вышло. Три ничейных исхода были если не стопроцентно ничейными, то с оттенком победы «Арсенала». Но нельзя же выигрывать всё. Так не бывает.

Какую репутацию заработал себе «Арсенал» за прошедший летний сезон прекрасно говорит недолгий рассказ на послематчевой пресс-конференции командора хабаровского СКА Алексея Поддубского. Когда его назвали главным тренером, он немедленно поправил – исполняющий обязанности. И действительно – чем пока гордиться, предпоследнее место.

Если у вас когда-нибудь возникала сумасшедшая мысль – как хорошо, что человек, с которым вы только что говорили по телефону, не слышит, что сказано о нем после того, как вы нажали кнопку отбой, это примерно тот случай. Алексей Поддубский честно рассказал то, что чувствуют соперники из второй половины турнирной таблицы, когда им предстоит играть с «Арсеналом». А то мы привыкли жаловаться – мало забили, опять сыграли вничью. Однако команды соперника выходят с настроем отбиваться, и не пущать к своим воротам. И это, как сейчас со СКА, становится их главной задачей.

Вкратце из сказанного.

Первый тайм полностью провалили. Настраивались совершенно на другой футбол. Во втором более-менее начали играть после пропущенного гола. Стало легче, потому что и соперник отдал инициативу.

Невозможно вывозить матчи на одной самоотдаче, надо еще и в футбол играть. Хотя результат над командой довлеет. «Арсенал» – самая прессингующая команда, и в этой игре не давала дышать. Когда мяч оказывался у футболистов команды СКА, они принимали неправильные решения. Надо быстрее выходить из прессинга, мыслить быстрее.

Игроков в атаку, включая мастера исполнения стандартов Гаглоева, с появлением которого обороне «Арсенала» действительно стало посложнее, не выпустили с первых минут, потому что с самого начала предполагали больше обороняться.

Ну и вишенка на торте. Из песни слов не выкинешь.

«Нельзя на игру выходить обосравшимся».

Зло, конечно, но в первом тайме команда из Хабаровска действительно соответствовала этому упреку. К чужим воротам практически не приближалась, но за свои билась с большой самоотдачей. Да и как она могла бежать к чужим воротам, если исполняющий обязанности честно рассказал, что на атаку особо не рассчитывали. При этом планировали сыграть в какой-то другой футбол, если судить из его же слов.

Теперь все это можно смело подслушивать и озвучивать, ибо период летних отпусков у «Арсенала» закончился. Один за другим в начале осени пойдут в соперниках «Торпедо», «Урал», «Балтика», «Родина», «Сочи». Что ни команда, конфетка. У всех задачи, у всех состав под выход в Премьер-лигу. Или хотя бы амбиции. Александр Сторожук на вопрос, набрала ли команда достаточно хода перед очными поединками с фаворитами, ответил уклончиво: «Хорошие игры предстоят, хорошая проверка».

Что ж, с учетом его же недавних слов про то, что лидером тоже надо уметь быть, предстоящие матчи действительно станут моментом истины. С другой стороны, если в Хабаровске, обладающем качеством состава вовсе не на зону прозябания, опасаются прессинга «Арсенала», то и другие соперники отнесутся к Туле с тем же уважением, с шашками наголо никто не побежит. Однако играть во встречный футбол придется – тот самый, который так любит команда Сторожука. Так что осенью даже по качеству предстоят совсем иные поединки.

Что не может не радовать – наконец-то стало пооптимистичнее в атаке. Конечно, Малик еще только начинает карьеру профессионального футболиста; сыроват, эмоционален, неопытен. При этом выполняет на поле огромный объем черновой работы, активно участвует в том самом прессинге, которого так боялся тренер армейцев. Да еще за одну всего лишь игру как минимум нанес четыре удара по воротам соперника – это примерно в четыре раза больше, чем за предыдущие игры били по чужим воротам все наши остальные форварды вместе взятые. При условии, если мы вспомним, нанесли ли они сообща хотя бы один удар по чужим воротам.

Малику еще надо как-то освоиться на новом для себя уровне. Но, например, во втором тайме он сам создал себе прекрасный момент; вышел на оперативный простор, а пробил во вратаря, который вовремя успел сделать несколько шагов навстречу, так что обойти его мячом было непросто.

Когда голы не даются, они не даются всем. Вот и в матче против СКА заклятие продолжало действовать. С трибуны некоторые моменты казались просто невероятными, но в повторном просмотре можно увидеть, что не так-то все было просто. Вратарь гостей Имамов в каждом таком эпизоде был на чеку, действовал безошибочно.

Всё решила замена. На шестидесятой минуте вместо Ткачева вышел на поле Ансор Хабибов, а уже через минуту после розыгрыша от боковой линии он первым же касанием добил мяч в сетку. Замена оказалась провидческой!

Конечно, после матча у Сторожука допытывались, что же такого он сказал своему игроку, когда выпускал того на поле. Оказалось, что ничего особенного: нужна реализация и больше конкретики. То же самое должны были услышать и все остальные игроки хозяев при возможности.

Но вообще Александр Сторожук похвалил своего игрока за этот эпизод: «Если бы я в каждом матче знал, что надо сказать, был бы провидцем. Это тоже своего рода талант – оказаться в нужной точке и реализовать свой момент».

Уже через четверть часа Хабибов в столкновении получил травму и вынужден был смениться. Получилось почти как в известном афоризме: пришел, увидел и забил.

К сожалению, с травмами пока ситуация не очень оптимистичная. Как стало известно, точно в этом году уже не сыграют Ботака и Большаков. Только с понедельника вернется в общую группу Ндука. Повреждения этих футболистов главный тренер назвал судьбоносными – все они получены в игре, их нельзя было предвидеть.

Но как бы ни было сложно, трудовая победа перед серией важных игр наверняка придаст уверенности. Уже через неделю «Арсенал» едет в Химки на матч с «Торпедо».

«Арсенал» – «СКА-Хабаровск» – 1:0 (0:0).

Гол: Хабибов (61).

«Арсенал»: Левашов, Попов, Семенчук, Печенкин, Бердников, Кайнов, Цараев (Раздорских, 77), Лёвин, Ткачёв (Хабибов, 60; Коротков, 77), Гелоян (Липовой, 46), Малик (Турищев, 81).

Предупреждены: Бердников – Быков, Емельянов.

Судья – Олег Соколов (Воронеж).

31 августа. Тула. Центральный стадион.