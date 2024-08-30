Сколько стоят букеты к Дню знаний в Туле: обзор Myslo

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Наведаться в цветочные мы решили два раза: первый — на неделе перед линейкой, второй — 31 августа, в субботу. Как поменялась цена и сколько стоят букеты перед 1 сентября — читайте в обзоре Myslo.

Оптовый цветочный магазин в Привокзальном районе

Сначала мы решили заглянуть на «оптовку» — там должно быть дешевле. Внутри — декоративные растения, цветы, там же можно красиво упаковать букет.

Ориентироваться решили по стоимости одной розы, потому что объективно сравнить цены абсолютно разных букетов очень сложно. Здесь роза стоит от 110 рублей до 140 рублей. Самый дешёвый, уже собранный, букет стоит 1100 рублей. Выглядит он достаточно просто:

Есть букеты за 1450, 2100, 2450 и 2900 рублей. Продавец объяснила, что пока специальные букеты к школьной линейке не готовы, но можно присмотреться к «классическим» вариантам: они подойдут тоже. Хороший букет к 1 сентября, по её словам, будет стоить около 2000 рублей, состоит он из роз, хризантем. Здесь нам сказали, что значительно цены не взлетели: в прошлом году букеты стоили плюс-минус так же.

В последний летний день появились новые варианты букетов: они уже больше напоминали традиционные «школьные», средняя цена — 2300 рублей. Розы стали стоить 175-195 рублей.

Цветочный супермаркет на пр. Ленина

Здесь много бутиков, но принципиально ничем друг от друга они не отличаются, поэтому ориентируемся лишь по одному. Роза стоит уже 250 рублей — в полтора раза дороже.

Есть и хризантемы — отечественные и импортные (из Голландии). Импортные стоят больше. Всё дело в качестве: без стеснения девушка-продавец показала, какими круглыми и «румяными» выглядят голландские цветы в сравнении с местными. Как будто это они переживали транспортировку через пол-Европы!

Букеты собраны на любой вкус, стоят дорого — в среднем 2700 рублей. Но надо отметить, что выглядят они и вправду красиво: видно, что позаботились об упаковке и эстетике внешнего вида. Такой в первый раз в первый класс принести будет точно не стыдно.

Однако продавец порекомендовала не брать большой букет для первоклассника: возможно, он будет странновато смотреться в руках семилетнего малыша, да и тяжело это. Классная альтернатива — так называемые «корзинки»: небольшие укороченные букеты в деревянных или плетёных корзинках с ручками. Стоят такие от 2300 рублей до 3700 рублей.

Кстати, здесь нам подтвердили, что если цена и увеличилась в сравнении с предыдущим годом, то лишь незначительно.

К 1 сентября цены тоже серьезно поднимать не стали: роза стоит столько же, «корзинки» не подорожали. Появились даже бюджетные варианты букетов — до 1500 рублей. Выглядят неплохо!

Цветочный магазин на ул. Дмитрий Ульянова

Уже 28 августа магазин вывесил баннеры: «Готовимся к 1 сентября: букеты в школу». Внутри — небольшой холодильник, в нём — штучные розы, хризантемы и уже готовые букеты. Стоимость одной розы на витрине — 150 рублей. Цены букетов разнятся, но дешевле двух тысяч на витрине они не представлены.

К Дню знаний магазин подготовил специальные варианты букетов, посмотреть их можно в приложении. Самым дешёвым вариантом оказался стаканчик с гипсофилой — 800 рублей: он очень похож на «корзинку», только более бюджетный. Самый дорогой букет стоит 3200 рублей: розы, альстромерии и гипсофилы.

31 августа цены на розы тоже не изменились, специальных букетов к школьной линейке магазин не собрал, зато привёз импортные розы за 270 рублей.

Торговые ряды на ул. Дмитрия Ульянова

Прямо напротив «дорогого» цветочного женщины торгуют букетами на развале. Не смотрите, что павильоны закрыты: продавцы просто прикрывают цветы от жары и яркого света. При необходимости — все активизируются и зазывают в свою цветочную лавку.

Побывали мы в трёх бутиках. Розы стоят от 100 рублей (короткие) до 200 рублей, хризантемы — 180-200 рублей.

Тут тоже ещё не готовы специальные букеты к 1 сентября, поэтому опять смотрим «обычные». Такой стоит 1700 рублей:

Этот — 2000 рублей.

Как и в цветочном на пр. Ленина, здесь нам порекомендовали не брать объёмный букет для первоклассника. «Корзинок» нет, но нам пообещали собрать на заказ букет на любой вкус и цвет и уложиться при этом в 1000 рублей. А для не-первоклассника такса уже больше: по словам продавцов, выложить за него придётся около 2000 рублей.

31 августа мы вернулись узнать, не обманули ли нас с ценой на розы: правда они теперь стоят 120 рублей? Короткая стоит 100 рублей, а вот длинная стала стоить 220 рублей — и это, наверное, не предел, утром 2 сентября может быть дороже.

Появились готовые варианты букетов к школьной линейке, все стоят 1000 рублей.

экспертное мнение

Анжелика Савоськина, владелица цветочного магазина «Флора71», рассказала, действительно ли цена на букеты увеличилась лишь немного, какие цветы лучше всего собрать в композицию к школьной линейке, а каких лучше избежать.

— Цены на букеты и правда несколько повысились: это связано с увеличением таможенной пошлины.

Сейчас появилась тенденция делать коллективные букеты — один от класса. Стоимость его — примерно от 3000 рублей до 5000 рублей. Индивидуальный букет первоклассника может стоить около 1000 рублей и иметь в составе подсолнух, хризантемы, зелень.

Не выбирают сейчас традиционные ранее гладиолусы из-за их высокого роста и тяжести. Розы тоже стали игнорировать, опасаясь, что они завянут до конца линейки. Предпочтения отдают хризантемам, подсолнухам, георгинам, гортензиям и прочим цветам, отличных от роз.