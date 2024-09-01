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За полгода туляки потратили на ювелирные изделия больше 1,3 млрд рублей
Фото: ru.freepik.com.

За полгода туляки потратили на ювелирные изделия больше 1,3 млрд рублей

Регион занял пятое место по спросу на украшения.

В первом полугодии 2024 года рынок ювелирной розницы Тулы в денежном выражении достиг 935,2 миллиона рублей, что на 27% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Тульской области в целом вырос на 22% и достиг 1,33 миллиарда рублей, заняв пятое место по ЦФО, рассказали аналитики SOKOLOV. 

Средний чек на ювелирные украшения в Тульской области вырос на 21% и составил 9 028 рублей, заняв третье место по размеру среднего чека в ЦФО после Москвы и Московской области. Средний чек на ювелирные изделия в Туле также увеличился на 14% и достиг 9 140 рублей. Оба показателя выше, чем в среднем по России (8 509 рублей).

В России же оборот ювелирных украшений вырос в целом на 29% до 199 млрд рублей. В топ-3 по ЦФО вошли Москва (34,7 млрд), Московская (12,3 млрд) и Воронежская (2,1 млрд) области.

 

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Автор:
сегодня, в 11:07 −2
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