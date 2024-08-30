«Тулица» стала бронзовым призёром «Кубка губернатора Калининградской области 2024»

Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Спортсменки уступили команде «Локомотив» в решающем матче и заняли третье место.

29 августа завершились игры «Кубка губернатора Калининградской области 2024». В соревнованиях принимал участие обновлённый состав «Тулицы».

По итогам турнира девушкам удалось занять третье место: они обыграли «Ленинградку» (Санкт-Петербург), но уступили командам «Протон» (Саратов) и «Локомотив» (Калининград).

Центральную блокирующую «Тулицы» Полину Беликову признали лучшим игроком клуба.

Напомним, игры сезона 2024/2025 года стартуют в Туле 17 сентября: на своей площадке «Тулица» сыграет с челябинским «Динамо Метар».