  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Пролетарском округе Тулы временно ограничат движение трамваев - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Пролетарском округе Тулы временно ограничат движение трамваев

В Пролетарском округе Тулы временно ограничат движение трамваев

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

С 22.30 пятницы, 30 августа, до 5.00 31 августа будет приостановлено движение трамваев от угольника депо на ул. Приупской до угольника на ул. Марата. Причина – капитальный ремонт трамвайных путей.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.png

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:35 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонт трамвайных путейограничение движения трамваевтрамваи
Место
ТулаПролетарский округ

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Тулица» стала бронзовым призёром «Кубка губернатора Калининградской области 2024»
«Тулица» стала бронзовым призёром «Кубка губернатора Калининградской области 2024»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.