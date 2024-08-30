В Пролетарском округе Тулы временно ограничат движение трамваев

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

С 22.30 пятницы, 30 августа, до 5.00 31 августа будет приостановлено движение трамваев от угольника депо на ул. Приупской до угольника на ул. Марата. Причина – капитальный ремонт трамвайных путей.