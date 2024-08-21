В Туле открылся турнир на Кубок губернатора по хоккею

Фото Алексея Пирязева.

Кубок губернатора Тульской области по хоккею будет разыгран в пятый раз в своей истории. Организаторы сделали все, чтобы у зрителей, пришедших на игру, еще до стартового вбрасывания было отличное праздничное настроение.

Желающие показать свою технику владения клюшкой могли продемонстрировать ее, не надевая коньков, лишь щелкая шайбу по целям, развешанным в хоккейных воротах. Не так-то это было просто, но у многих получалось.

Поднимали настроение болельщикам разгуливавшие в подтрибунных помещениях две команды в узнаваемых масках героев мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Даже подзазнавшиеся мастера из «Метеора» не отказывали никому из зрителей в просьбах сделать совместный снимок, что уж говорить о простых, но мастеровитых ребятах из «Вымпела». Ожидаем теперь смены аватарок в соцсетях у многих зрителей, посетивших матч открытия.

А еще было много хорошей музыки, различные конкурсы, уникальное шоу дронов, которые устроили настоящие световые танцы над ледовой площадкой, и много чего еще интересного.

Кубок губернатора, в котором участвуют клубы Молодежной хоккейной лиги, в этом году пройдет в новом формате с 20 по 24 августа. Впервые в истории турнира на него заявилось сразу три команды из тульской системы «Академии Михайлова». Будет разыграно два комплекта наград — в Туле и Новомосковске. Всего заявилось десять команд — по пять в каждом городе.

В Туле сыграют: «Академия Михайлова» (Новомосковск, Тульская область), СКА-1946 (Санкт-Петербург), «Снежные барсы» (Астана, Казахстан), МХК «Динамо» (Москва), а также «Динамо-Шинник» (Бобруйск, Беларусь). В Новомосковске за главный трофей будут бороться: АКМ (Новомосковск), «АКМ-Юниор» (Тула), «Алмаз» (Череповец), «МХК Крылья Советов» (Москва), «Русские Витязи» (Балашиха).

Открывая турнир, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев пожелал удачи каждой из команд, а зрителям — замечательного спортивного праздника.

— Отрадно, что в нашем регионе так активно развивается хоккей, — сказал Дмитрий Вячеславович. — Турнир проводится в пятый раз, он уже стал международным. Убежден, что все команды ждут серьезные хоккейные баталии, а зрителей — настоящее зрелище. Хочется пожелать удачи и успеха каждой команде, но все-таки, если честно, пока ни разу еще за всю предыдущую историю Кубок не оставался у нас. Как рачительным хозяевам хочется увидеть, что кубок в этом году останется в Туле.

Почетный гость открытия, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Михайлов поприветствовал всех участников турнира и высказал надежду, что предстоит хороший интересный хоккей.

Председатель совета директоров компании ОАО «ГК Полипласт», председатель областной федерации хоккея Александр Шамсутдинов пожелал всем участникам раскрыть свои лучшие качества, спортивных достижений и, конечно, обойтись без травм. Но самое главное — предложил зрителям «сказать спасибо человеку, без которого сегодняшнего праздника не было бы — Алексею Геннадьевичу Дюмину». Зал встретил его слова аплодисментами.

Почетные гости турнира произвели символическое вбрасывание, после чего начался вечерний матч с участием хозяев турнира — команды «Академии Михайлова» и гостей из Беларуси «Динамо-Шинника». Уже в первом периоде нападающий «Академии» Яромир Ермаков реализовал численное преимущество, и в дальнейшем туляки уверенно довели матч до победы — 3:0. Первый шаг на пути к пожеланию врио губернатора наконец-то выиграть трофей сделан.

Следующий матч «Академия Михайлова» проведет сегодня вечером против московского «Динамо», которое в стартовом матче турнира обыграло вчера в овертайме казахских «Снежных барсов».