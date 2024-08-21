«Балтика» пытается переманить из «Арсенала» Александра Сторожука

В своём телеграм-канале журналист заявил, что калининградская «Балтика» сделала предложение главному тренеру тульского клуба:

— А вот это уже конкретика! «Балтика», ищущая главного тренера, по моим данным, сделала предложение Александру Сторожуку, рулевому «Арсенала», лидеру Первой лиги. Сильный ход! У Сан Саныча отступные — 10 млн рублей, при этом калининградцы готовы забрать его вместе со штабом. Зная, насколько системен Сторожук, он семь раз отмерит, прежде чем один отрежет, несмотря на гораздо большие возможности «Балтики». Естественно, что многое зависит и от руководства «Арсенала».

Напомним, после 6 сыгранных матчей «Арсенал» занимает первую строчку турнирной таблицы ФНЛ. «Балтика» располагается на 11-м месте.