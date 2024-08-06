Не думай о секундах свысока! «Арсенал» второй раз подряд добывает победу в концовке матча

Фото Алексея Пирязева.

Долгая домашняя серия на старте чемпионата должна была помочь утвердиться в числе лидеров турнира. И пока, пусть и с трудом, команда эту задачу выполняет.

«Арсенал» – «Енисей» – 2:1 (1:1).

Голы: Шипунов (7) – 0:1, Липовой (22) – 1:1, Цараев (90) – 2:1.

«Арсенал»: Левашов, Жилкин, Большаков, Печенкин (Ндука, 46), Бердников, Дмитриев (Раздорских, 46), Кайнов, Цараев, Хабибов (Ткачёв, 75), Липовой (Никитин, 82), Минаев (Турищев, 72).

Предупреждены: Печенкин – Надольский, Шипунов.

Судья – Артур Фёдоров (Петрозаводск).

5 августа. Тула. Центральный стадион.

На этот раз судьба преподнесла дополнительное испытание – уже на седьмой минуте туляки пропустили первый в сезоне гол – игрокам «Енисея» удалась проникающая передача в штрафную, Масловский набросил мяч на дальнюю штангу, а там его партнер с тульской фамилией Шипунов выскочил из-за спины защитника. Впервые в сезоне «Арсенал» оказался в положении отыгрывающейся стороны. С учетом, что в предыдущих трех матчах команда забивала в каждом по одному голу, предстояло теперь сделать качественный скачок – удвоить свою продуктивность в атаке.

При том, что ситуация требовала идти вперед, хозяева поля все равно старались играть в тот футбол, который они отрабатывают на тренировках – с долгим контролем мяча в расчете найти брешь в обороне соперника. После игры Александр Сторожук заметил, что навесы в штрафную имели мало шансов на успех – в обороне «Енисея» игроки с такой антропометрией, что выигрывать у них верховые дуэли очень сложно.

Между тем именно навес и привел к тому, что еще в первом тайме удалось сравнять счет.

В эпизоде с пропущенным мячом поучаствовал со знаком минус Григорий Жилкин – это он не успел среагировать на маневр Шипунова, выскочившего из-за его спины. Теперь же идеальную передачу Жилкина в район линии вратарской принял Липовой и переправил мяч в угол ворот. Защитнику соперника не помогло преимущество в росте. Оба забитых мяча отчасти получились похожими друг на друга.

Несмотря на то, что «Арсенал» владел территориальным преимуществом, футболисты «Енисея» мало что позволяли создавать у своих ворот. В своем фирменном стиле с быстро разворачивающейся атакой, который приводил к успеху в прошлом сезоне, «Арсенал» исполнил всего две атаки – в начале и в конце матча. В дебюте красноярцы зевнули рывок в штрафную Минаева, на которого прошел высокий заброс.

У форварда туляков было несколько вариантов развития событий – попробовать ударить сразу самому, позиция позволяла, переправить мяч в касание партнеру – он был в еще более хорошей позиции, или просто остановить мяч, а там видно будет. Минаев выбрал первый вариант, но ударил – ни два, ни полтора. Один из немногих случаев, когда сразу же вспомнился Окоронкво – он бы, наверное, в такой ситуации разобрался с мячом мастеровитее.

Хотя в целом Роман Минаев провел неплохой матч. Ожидаемо было много борьбы, и Минаев в этих противоборствах постоянно находился в центре событий. Еще при 0:1 наносил удар по воротам с близкой дистанции, не попал, да и судья потом зафиксировал вне игры. В другом эпизоде открылся по центру, заставил вратаря ошибиться на выходе из ворот, и туляки едва не сравняли счет. Это как раз тот момент, когда всем показалось, что игрок «Енисея» сыграл рукой, отбивая мяч, летевший в сетку.

Но большей частью атака «Арсенала» билась о защитные построения соперника. «Не было пространства что-то сделать», – прокомментировал потом Сторожук. Да и команд, которые бы рискнули дать оперативный простор «Арсеналу», похоже, в этом году не будет. Поэтому Александр Сторожук после матча рассказал о том, что ставка делалась на то, чтобы линия атаки своими активными действиями пыталась вжимать соперника как можно ближе к воротам, с тем, чтобы создавать возможность наносить удары с дальней дистанции.

В предыдущем матче в Волгограде такая тактика принесла больший КПД. Несколько впечатляющих ударов по чужим воротам с дальней дистанции туляки действительно исполнили. А вот более мастеровитые футболисты «Енисея» на подборе действовали надежно, перерывая и такое развитие событий. Можно вспомнить разве что впечатляющий удар Ткачева почти сразу после того, как он вышел на поле, но это уже было в концовке матча.

Александр Сторожук вновь сыграл заменами. Появление во втором тайме Ндуки вместо Печенкина, казалось, было вызвано тем, что защитник «Арсенала» в первом тайме получил желтую карточку и надо было подстраховаться от ненужного удаления. Однако Ндука не только добавил надежности обороне, но и впечатлил точными забросами на партнеров. Одна за другой замены по ходу второго тайма позволяли поддерживать высокий темп и давление на ворота соперника.

Только к концу матча красноярцы стали смелее переходить в атаку, в одном из моментов выручил Левашов, среагировав на сильный удар с нескольких метров.

В какой-то мере перемена настроения гостей сыграла и на руку тульской команде. Футболисты «Енисея» на исходе уже компенсированного времени попытались додавить соперника в последней, казалось, атаке. Левашов кулаком выбил мяч после навеса за боковую и соперник пошел подавать аут.

Этот момент потом особенно отметил Александр Сторожук, когда его попросили оценить концовку. Если бы красноярцы хотели сохранить ничейный результат, мяч после аута можно было отбросить своему ближнему игроку, и дотерпеть до финального свистка. Однако мяч с аута полетел в скопление игроков у ворот Левашова. «Енисей» искал счастья у чужих ворот.

«Они рискнули, и мы рискнули», – философски заметил Сторожук.

Полет мяча прервал находившийся вблизи своих ворот Цараев, вынес мяч подальше и помчался вперед поддерживать теперь уже точно последнюю атаку в игре. Ткачев на фланге продавил соперника и продолжил точным пасом на партнера. Мяч стремительно прилетел уже к штрафной «Енисея», куда как раз успел добежать Цараев. На девяносто плюс шестой минуте очень тяжелого, в постоянной борьбе матча.

Все-таки когда бежишь к чужим воротам дополнительные силы сами появляются.

Цараев успел принять мяч, продолжить атаку во фланг, выиграть подбор и нанести разящий удар, после которого все игроки «Енисея» как подкошенные повалились на траву.

На вопрос как оценить этот эпизод – «Арсеналу» отчасти повезло или везет сильнейшим Сторожук от прямого ответа уклонился. Ну и правильно. Потому что везет, на самом деле, тем, кто везет. Кто весь матч искал счастья в атаке, и капли этого старания сточили красноярский камень обороны.

«Енисей» проиграл матч, в котором бился до конца и хотел победить.

«Арсенал» победил, когда уже казалось, что 1:1 – приемлемый исход этого поединка.

Грустный Андрей Тихонов пошел предъявлять главному арбитру матча секундомер, который был у него в руках. Там бежала шестая минута из пяти добавленных. Это, конечно, казалось несправедливым. Но ни один арбитр сейчас, получив власть над лишними минутами в матче, не остановит атаку на самом взлете, даст довести ее до конца. Независимо от того, «Енисей» ли в нее побежал, или «Арсенал».

К чести главного тренера «Енисея» о лишней сыгранной минуте на пресс-конференции он не сказал ничего. Признал, что «Арсенал» был сильнее, хотя и пропускать на последних секундах очень обидно.

Также не то, чтобы посетовал, но отметил как фактор тульское поле. У себя в городе «Енисей» играет на искусственном покрытии, а натурального газона, на котором можно было бы готовиться к выезду в Тулу, в городе нет совсем. На это обстоятельство можем обратить внимание и мы. Ведь пока в первой лиге соотношение искусственных газонов и натуральных в пользу первых. Так что испытания «Арсенала» непривычным искусственным газоном еще впереди.