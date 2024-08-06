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Не думай о секундах свысока! «Арсенал» второй раз подряд добывает победу в концовке матча
Фото Алексея Пирязева.

Не думай о секундах свысока! «Арсенал» второй раз подряд добывает победу в концовке матча

Долгая домашняя серия на старте чемпионата должна была помочь утвердиться в числе лидеров турнира. И пока, пусть и с трудом, команда эту задачу выполняет.

«Арсенал» – «Енисей» – 2:1 (1:1).
Голы: Шипунов (7) – 0:1, Липовой (22) – 1:1, Цараев (90) – 2:1.
«Арсенал»: Левашов, Жилкин, Большаков, Печенкин (Ндука, 46), Бердников, Дмитриев (Раздорских, 46), Кайнов, Цараев, Хабибов (Ткачёв, 75), Липовой (Никитин, 82), Минаев (Турищев, 72).
Предупреждены: Печенкин – Надольский, Шипунов.
Судья – Артур Фёдоров (Петрозаводск).
5 августа. Тула. Центральный стадион.

На этот раз судьба преподнесла дополнительное испытание – уже на седьмой минуте туляки пропустили первый в сезоне гол – игрокам «Енисея» удалась проникающая передача в штрафную, Масловский набросил мяч на дальнюю штангу, а там его партнер с тульской фамилией Шипунов выскочил из-за спины защитника. Впервые в сезоне «Арсенал» оказался в положении отыгрывающейся стороны. С учетом, что в предыдущих трех матчах команда забивала в каждом по одному голу, предстояло теперь сделать качественный скачок – удвоить свою продуктивность в атаке.

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При том, что ситуация требовала идти вперед, хозяева поля все равно старались играть в тот футбол, который они отрабатывают на тренировках – с долгим контролем мяча в расчете найти брешь в обороне соперника. После игры Александр Сторожук заметил, что навесы в штрафную имели мало шансов на успех – в обороне «Енисея» игроки с такой антропометрией, что выигрывать у них верховые дуэли очень сложно.

Между тем именно навес и привел к тому, что еще в первом тайме удалось сравнять счет. 

В эпизоде с пропущенным мячом поучаствовал со знаком минус Григорий Жилкин – это он не успел среагировать на маневр Шипунова, выскочившего из-за его спины. Теперь же идеальную передачу Жилкина в район линии вратарской принял Липовой и переправил мяч в угол ворот. Защитнику соперника не помогло преимущество в росте. Оба забитых мяча отчасти получились похожими друг на друга.

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Несмотря на то, что «Арсенал» владел территориальным преимуществом, футболисты «Енисея» мало что позволяли создавать у своих ворот. В своем фирменном стиле с быстро разворачивающейся атакой, который приводил к успеху в прошлом сезоне, «Арсенал» исполнил всего две атаки – в начале и в конце матча. В дебюте красноярцы зевнули рывок в штрафную Минаева, на которого прошел высокий заброс.

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У форварда туляков было несколько вариантов развития событий – попробовать ударить сразу самому, позиция позволяла, переправить мяч в касание партнеру – он был в еще более хорошей позиции, или просто остановить мяч, а там видно будет. Минаев выбрал первый вариант, но ударил – ни два, ни полтора. Один из немногих случаев, когда сразу же вспомнился Окоронкво – он бы, наверное, в такой ситуации разобрался с мячом мастеровитее.  

Хотя в целом Роман Минаев провел неплохой матч. Ожидаемо было много борьбы, и Минаев в этих противоборствах постоянно находился в центре событий. Еще при 0:1 наносил удар по воротам с близкой дистанции, не попал, да и судья потом зафиксировал вне игры. В другом эпизоде открылся по центру, заставил вратаря ошибиться на выходе из ворот, и туляки едва не сравняли счет. Это как раз тот момент, когда всем показалось, что игрок «Енисея» сыграл рукой, отбивая мяч, летевший в сетку. 

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Но большей частью атака «Арсенала» билась о защитные построения соперника. «Не было пространства что-то сделать», – прокомментировал потом Сторожук. Да и команд, которые бы рискнули дать оперативный простор «Арсеналу», похоже, в этом году не будет. Поэтому Александр Сторожук после матча рассказал о том, что ставка делалась на то, чтобы линия атаки своими активными действиями пыталась вжимать соперника как можно ближе к воротам, с тем, чтобы создавать возможность наносить удары с дальней дистанции.

В предыдущем матче в Волгограде такая тактика принесла больший КПД. Несколько впечатляющих ударов по чужим воротам с дальней дистанции туляки действительно исполнили. А вот более мастеровитые футболисты «Енисея» на подборе действовали надежно, перерывая и такое развитие событий. Можно вспомнить разве что впечатляющий удар Ткачева почти сразу после того, как он вышел на поле, но это уже было в концовке матча.

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Александр Сторожук вновь сыграл заменами. Появление во втором тайме Ндуки вместо Печенкина, казалось, было вызвано тем, что защитник «Арсенала» в первом тайме получил желтую карточку и надо было подстраховаться от ненужного удаления. Однако Ндука не только добавил надежности обороне, но и впечатлил точными забросами на партнеров. Одна за другой замены по ходу второго тайма позволяли поддерживать высокий темп и давление на ворота соперника.

Только к концу матча красноярцы стали смелее переходить в атаку, в одном из моментов выручил Левашов, среагировав на сильный удар с нескольких метров. 

В какой-то мере перемена настроения гостей сыграла и на руку тульской команде. Футболисты «Енисея» на исходе уже компенсированного времени попытались додавить соперника в последней, казалось, атаке. Левашов кулаком выбил мяч после навеса за боковую и соперник пошел подавать аут.

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Этот момент потом особенно отметил Александр Сторожук, когда его попросили оценить концовку. Если бы красноярцы хотели сохранить ничейный результат, мяч после аута можно было отбросить своему ближнему игроку, и дотерпеть до финального свистка. Однако мяч с аута полетел в скопление игроков у ворот Левашова. «Енисей» искал счастья у чужих ворот.
«Они рискнули, и мы рискнули», – философски заметил Сторожук. 

Полет мяча прервал находившийся вблизи своих ворот Цараев, вынес мяч подальше и помчался вперед поддерживать теперь уже точно последнюю атаку в игре. Ткачев на фланге продавил соперника и продолжил точным пасом на партнера. Мяч стремительно прилетел уже к штрафной «Енисея», куда как раз успел добежать Цараев. На девяносто плюс шестой минуте очень тяжелого, в постоянной борьбе матча.

Все-таки когда бежишь к чужим воротам дополнительные силы сами появляются.

Цараев успел принять мяч, продолжить атаку во фланг, выиграть подбор и нанести разящий удар, после которого все игроки «Енисея» как подкошенные повалились на траву. 

На вопрос как оценить этот эпизод – «Арсеналу» отчасти повезло или везет сильнейшим Сторожук от прямого ответа уклонился. Ну и правильно. Потому что везет, на самом деле, тем, кто везет. Кто весь матч искал счастья в атаке, и капли этого старания сточили красноярский камень обороны. 

«Енисей» проиграл матч, в котором бился до конца и хотел победить.

«Арсенал» победил, когда уже казалось, что 1:1 – приемлемый исход этого поединка. 

Грустный Андрей Тихонов пошел предъявлять главному арбитру матча секундомер, который был у него в руках. Там бежала шестая минута из пяти добавленных. Это, конечно, казалось несправедливым. Но ни один арбитр сейчас, получив власть над лишними минутами в матче, не остановит атаку на самом взлете, даст довести ее до конца. Независимо от того, «Енисей» ли в нее побежал, или «Арсенал».

К чести главного тренера «Енисея» о лишней сыгранной минуте на пресс-конференции он не сказал ничего. Признал, что «Арсенал» был сильнее, хотя и пропускать на последних секундах очень обидно.

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Также не то, чтобы посетовал, но отметил как фактор тульское поле. У себя в городе «Енисей» играет на искусственном покрытии, а натурального газона, на котором можно было бы готовиться к выезду в Тулу, в городе нет совсем. На это обстоятельство можем обратить внимание и мы. Ведь пока в первой лиге соотношение искусственных газонов и натуральных в пользу первых. Так что испытания «Арсенала» непривычным искусственным газоном еще впереди.

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