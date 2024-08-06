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В Новомосковске огласили приговор сожителям-наркоторговцам

В Новомосковске огласили приговор сожителям-наркоторговцам

Мужчина и женщина планировали сбыть в Тульской области более 50 г наркотических средств.

В Новомосковске 37-летняя москвичка и 30-летний житель Ясногорска признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Судом установлено, что в летом 2023 года обвиняемые забрали из тайника партию наркотика, который в дальнейшем они планировали продать. В этот же день сожителей задержали правоохранители. Изучив телефон мужчины, полицейские выяснили, что ранее он разместил на территории области 27 тайников с наркотиками. Из незаконного оборота было изъято 57 г наркотических средств.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, а женщине — в виде 10,5 лет колонии общего режима. 

 


 

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