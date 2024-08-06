Гибель директора КБП Дмитрия Коноплева: уголовное дело передано в суд

В Москве завершено следствие по делу о внезапной смерти 46-летнего замглавы оборонного холдинга «Высокоточные комплексы» и директора «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова» Дмитрия Коноплева. Материалы в отношении ключевого фигуранта — 34-летнего врача Инны Мозебах — передали в Пресненский суд Москвы, пишут «Известия».

По информации издания, Инна Мозебах признала вину и заключила сделку со следствием, поэтому ее дело рассмотрят отдельно.

Коноплев скончался в ходе сеанса ксенонотерапии в Москва-Сити летом 2022 года. По версии следствия, руководство и персонал клиники использовали газ для наркоза без каких-либо серьезных медпоказаний и нужных навыков. Смертельный для Дмитрия Коноплева сеанс ксенонотерапии 22 июля 2022 года проводила именно Мозебах — смерть мужчины наступила от сердечной недостаточности из-за того, что Инна Мозебах нарушила дозировку ксенона.