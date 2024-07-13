«Арсенал» обыграл клуб «Черноморец» со счетом 1:0

13 июля тульский «Арсенал» принимал на своем поле клуб «Черноморец» из Новороссийска.
На перерыв команды ушли, так и не распечатав ворота соперника.
Во втором тайме Александр Сторожук провел две замены. Вместо Короткова и Ткачева на поле вышли Липовой и Бердников.
Именно 21-летний полузащитник Данил Липовой, который перешел к нам из самарских «Крыльев Советов», забил единственный гол. Он принес победу «Арсеналу»!
Поздравляем наших ребят!
Следующий матч «арсенальцы» снова проведут дома — они примут на своем стадионе «Камаз» из Набережных Челнов.