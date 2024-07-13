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«Арсенал» обыграл клуб «Черноморец» со счетом 1:0
Фото и видео ПФК Арсенал.

«Арсенал» обыграл клуб «Черноморец» со счетом 1:0

Первый домашний матч нового сезона завершился на тульском стадионе.

13 июля тульский «Арсенал» принимал на своем поле клуб «Черноморец» из Новороссийска. 

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На перерыв команды ушли, так и не распечатав ворота соперника.

Во втором тайме Александр Сторожук провел две замены. Вместо Короткова и Ткачева на поле вышли Липовой и Бердников. 

Именно 21-летний полузащитник Данил Липовой, который перешел к нам из самарских «Крыльев Советов», забил единственный гол. Он принес победу «Арсеналу»!

Поздравляем наших ребят!

Следующий матч «арсенальцы» снова проведут дома — они примут на своем стадионе «Камаз» из Набережных Челнов.

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Автор:
сегодня, в 18:19 +2
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