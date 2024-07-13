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За полгода порядка 1300 детей посетили дни открытых дверей в детской областной больнице
Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

За полгода порядка 1300 детей посетили дни открытых дверей в детской областной больнице

Ежемесячно на базе детской областной больницы проходят дни открытых дверей.

Маленькие пациенты могут пройти осмотр у различных специалистов, включая педиатра, онколога, отоларинголога, гинеколога, хирурга, невролога, офтальмолога и других врачей.

Самые распространенные проблемы у детей — это ухудшение зрения, заболевания желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

При необходимости пациентам назначается дополнительное обследование для уточнения диагноза и назначения лечения.

Главный врач Дмитрий Харитонов отметил, что любое заболевание легче не допустить, чем лечить потом возможные осложнения. Нужно регулярно проходить профилактические медосмотры в детском саду или школе и следовать рекомендациям врачей.

В этом году проведено 5 дней открытых дверей, и следующий запланирован — 30 июля. Запись открывается за 2 недели до мероприятия по телефону (4872) 48-50-05.

Повысить доступность и качество медицинской помощи детям помогает нацпроект «Здравоохранение».

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Люди
Дмитрий Харитонов
Место
Тульская область
 

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