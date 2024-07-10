«Арсенал» возвращается в игру

Фото ПФК «Арсенал».

Летняя пауза пролетела незаметно, и самое время поразмышлять о том, каким же может быть предстоящий чемпионат для «Арсенала».

Уже в эту субботу, 13 июля, «Арсенал» стартует в турнире Первой лиги чемпионата 2024/25. На своем поле тульская команда примет «Черноморец» из Новороссийска.

В старых традициях

Новый сезон – новые надежды. Что ждать от «Арсенала» в наступающем чемпионате? Ведь с учетом того, что Первую лигу пополнили сразу три команды из Премьер-лиги, а у многих старожилов не отмерли надежды на повышение, конкуренция ожидается нешуточная. Давайте считать: «Сочи», «Урал», «Балтика», «Родина», «Торпедо» – это только те, кто под номером один. Наверное, «Енисей», «Алания», кто-то из темных лошадок.

На группу лидеров всегда может претендовать тот, у кого крепче нервы, кто заряжен единой целью и ударно работает на тренировках. Как это было с тем же «Арсеналом» образца прошлого чемпионата. Не знал же никто тогда перед стартом ни Кокарева, ни Окоронкво. А теперь Кокарев – игрок команды Премьер-лиги, Окоронкво забивает за «Краснодар». Макаров с Лёвиным пополнили ряды прямого конкурента – «Сочи» – города, где темные ночи.

Все они раскрывались по ходу турнира. Тренировочный процесс был так поставлен, что футболисты росли от игры к игре.

И в этом смысле предстоящий сезон будет очень важной проверкой для тренерской карьеры Александра Сторожука. Сможет ли он повторить уже случившееся чудо?

В новый сезон туляки вступают, уже имея репутацию и поставленную в течение сезона игру. Это не команда, собранная наспех с миру по нитке, а участ­ник стыковых матчей за Премьер-лигу. Сторожуку теперь отстаивать репутацию тренера, который может стабильно работать и давать результат.

Он, конечно же, это понимает. Об этом говорил и в недавнем комментарии:

«На все нужно время, его сейчас мало, но нас эта ситуация не пугает. Нужно упорно работать, и тогда результат не заставит ждать».

При этом дежурно жалуется, что тульский клуб сильно уступает конкурентам в финансовом плане, многих футболистов, кого хотели пригласить, увели. Это, конечно, жаль, что увели, но в футболе так всегда. С кем-то удается договориться, с кем-то нет. Наше конкурентное преимущество в том, что за прошлый сезон многие футболисты сделали себе имя и ушли на более серьезные контракты, о чем мы уже сказали. Причем клуб при этом не ставил им серьезных препон. Поэтому у тех, кого приглашают, есть повод подумать. Известно же, что у Ильи Азявина, например, было с десяток предложений из Первой лиги. В конце концов, он выбирал между «Арсеналом», «Черноморцем» и «Аланией». Предпочел, как известно, Тулу.

Легендарному арсенальскому тренеру Ивану Васильевичу Золотухину приписывается фраза:

«Из отличных футболистов кто угодно может сделать команду, попробуйте это сделать из обычных».

При всем уважении к тому поколению арсенальцев, но Золотухин принял команду, которая плелась в самом хвосте, и всего за несколько месяцев совершил с ней резкий взлет. Тренерский класс может бить чьи-то высокие возможности.

Кстати, в то время во второй союзной лиге тоже существовало правило обязательного участия молодого игрока. Золотухин решал ее включением в основной состав молодого вратаря. Так он открыл для нашего футбола Валерия Клейменова, который дорос потом до сборной России. А кроме него были Олег Попов, Андрей Забиякин, Дмитрий Чистяков. Каждый год пост номер один в команде занимал новый восемнадцатилетний парень, и это работало. Сторожук сейчас фактически идет по тому же пути. В прошлом году основным вратарем был лимитчик Никита Кокарев.

В этом «Арсенал» берет в аренду девятнадцатилетнего вратаря из «Сочи» Тимофея Кашинцева.

Кадровая эволюция

Перед стартом чемпионата «Арсенал» сыплет трансферными новостями. Для начала объявили о подписании контрактов с Данилом Липовым, Олегом Дмитриевым, Алексеем Бердниковым, Никитой Печенкиным, Романом Минаевым, Ильей Азявиным, Владимиром Сугробовым. Потом стало известно о возвращении Ндуки и приглашении вратаря Кашинцева. В понедельник сообщили о переходе в аренду Григория Жилкина и Андрея Никитина. Практически полноценная команда – 11 человек!

Наверняка будет и еще кто-то. Не зря же свой комментарий по поводу первого подписания новых футболистов Сторожук завершил загадочной фразой: «Надеюсь, найдем ресурсы, чтобы еще укрепить состав». На кого можно сейчас, за неделю до старта, так усиленно искать материальные ресурсы?

Наверное, предположим, на футболиста, который выходит на последние 15 минут южного дерби «Краснодар» – «Ростов» и забивает победный мяч. Ну или на другого нападающего, который будет тянуть атаку в сезоне. Все-таки пока Азявин этим летом результативными ударами не отличился, а вернувшийся в Тулу нападающий Роман Минаев вообще умудрился получить травму на первой минуте контрольного матча и выбыть на неопределенный срок. Нужны варианты.

Что там со стадионом?

На стадионе «Арсенал» полным ходом идут строительные работы. Монтируются новые системы досмотра у входа на стадион, отгородили сеткой от болельщиков место, куда прибывают автобусы с командами. Работа кипит, и это говорит о том, что областные власти не хотят повторения ситуации минувшей весны, когда до последнего решалось, будет ли «Арсенал» допущен к переходным матчам. И очевидно, что соответствие требованиям Премьер-лиги тоже на повестке дня стоит. Значит, результата от команды ждут.

На фоне реально ведущихся работ забавно было почитать новость о том, что президент ФНЛ Наиль Измайлов хочет встретиться с новым тульским губернатором по вопросу стадиона «Арсенал», который находится в неудовлетворительном состоянии. Понятно, что в нашем футболе с большим удовольствием читают платежные ведомости, а не утренние новости, и Наиль Измайлов может просто не знать, что новый губернатор появится только в сентябре – после того, как пройдут выборы. А что же, до сентября в Тулу ни ногой? Лигу совсем не интересует, как идут работы по стадиону? Готова ли ФНЛ предложить какую-то помощь со своей стороны, хотя бы консультациями, или опять только будет стращать санкциями?

Сколько зрителей можно допускать на тульский стадион в новом чемпионате? По-прежнему пять тысяч или уже больше? С этим когда будет ясность?

О чем вообще Измайлов собрался говорить с «новым тульским губернатором»? О том, чтобы строили новый стадион? А с ярославским губернатором он уже об этом поговорил? С саратовским? Побывал ли на вечном недострое во Владикавказе? Может, президенту Лиги, прежде чем строить губернаторов, разработать программу, которую можно было бы принять на государственном уровне, по реконструкции или возведению в различных регионах России новых стадионов? А то получается, где-то эти вопросы были решены при проведении чемпионата мира 2018 года; кому-то, как «Акрону» или «Родине», эти проблемы вообще по барабану. Многим регионам на и без того затратный футбол вешают дорогостоящие требования по реконструкции и строительству новых арен, не понимая, что в каждом из них сейчас есть куда более актуальные траты.

Тем временем уже в центральной прессе муссируются идеи о том, чтобы сделать Премьер-лигу закрытым сообществом, куда допускать только тех, для кого нет ни СВО, ни вложений в местную экономику, ни социальных обязательств, а только непомерные футбольные траты. Будем надеяться, что подобных мечтателей оставят все же при своих интересах. А тульский «Арсенал» будет радовать болельщиков и при своих стесненных возможностях.