Кто устраивает стрельбу у заброшенной военной части на Калужском шоссе?

В районе деревни Стукалово регулярно устраивают стрельбище, сообщили в редакцию жители поселка 12 лет Октября на Калужском шоссе.
— Страшно идти через лес, дети пугаются! У собаки вообще почти инфаркт… Стреляют так каждый вечер, теперь еще и днем. Полиция нас игнорирует, уже обращались. Стрельбище — в лесу, напротив заезда в деревню около нижнего пруда. Просим анонимно как-то повлиять.
По словам местных жителей, раньше там регулярно стреляли по вечерам, теперь взялись палить белым днем.
Сегодня, 10 июля, на звуки стрельбы люди вызвали полицию.
— Полиция приезжала, протокол составили. Место стрельбища осмотрели. Сказали, будут опрашивать владельцев ружей.
На месте в котловане нашли дробь:
По словам людей, по соседству с поселком находится заброшенная военная часть — вот с той стороны и были слышны выстрелы. Их звуки очевидцы записали на видео. Канонада солидная!