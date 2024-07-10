Кто устраивает стрельбу у заброшенной военной части на Калужском шоссе?

Этот вопрос мучает жителей деревни Стукалово и поселка 12 лет Октября.

В районе деревни Стукалово регулярно устраивают стрельбище, сообщили в редакцию жители поселка 12 лет Октября на Калужском шоссе.

— Страшно идти через лес, дети пугаются! У собаки вообще почти инфаркт… Стреляют так каждый вечер, теперь еще и днем. Полиция нас игнорирует, уже обращались. Стрельбище — в лесу, напротив заезда в деревню около нижнего пруда. Просим анонимно как-то повлиять.

По словам местных жителей, раньше там регулярно стреляли по вечерам, теперь взялись палить белым днем.

Сегодня, 10 июля, на звуки стрельбы люди вызвали полицию.

— Полиция приезжала, протокол составили. Место стрельбища осмотрели. Сказали, будут опрашивать владельцев ружей.

На месте в котловане нашли дробь:

По словам людей, по соседству с поселком находится заброшенная военная часть — вот с той стороны и были слышны выстрелы. Их звуки очевидцы записали на видео. Канонада солидная!