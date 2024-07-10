На Куликовом поле заметили колибри. Так в народе называют бабочку языкана, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Языкан, или большехоботник звездчатый, — бабочка из семейства бражников — сумеречных и ночных бабочек, которые способны к дальним миграциям. В России их можно увидеть в Крыму, на Кавказе, в Карелии и на Дальнем Востоке, а также в центральной части — во Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Тульской областях.

Первые бабочки языканы прилетают на Куликово поле с юга в начале мая, как только начинается цветение растений. Они откладывают яйца на листья подмаренника.

Появляющиеся из яиц гусеницы питаются сочными листьями цветка, а через две недели — зарываются в землю, превращаясь в куколок. Из них потом выпархивают бабочки с мощными крыльями и длинными хоботками.

— Размах крыльев этой бабочки достигает 5 см. Языкан способен развивать скорость до 80 км/ч, а во время сбора нектара с цветков насекомое способно зависать в воздухе, делая при этом 70 и более взмахов крыльями в секунду, — рассказали в музее.