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«Голову пеплом не посыпаем»: Сторожук подвёл итоги первой части сборов «Арсенала»

«Голову пеплом не посыпаем»: Сторожук подвёл итоги первой части сборов «Арсенала»

Главный тренер команды заявил, что в настоящий момент все идет по плану.

Напомним, накануне, 2 июля, тульский «Арсенал» уступил «Химкам» в контрольном матче со счётом 0:3. После игры главный тренер туляков Александр Сторожук резюмировал итоги первой части учебно-тренировочных сборов:

— У нас на данном этапе много новичков, все в разном состоянии. Все это надо объединить, сыграться. Готовим ребят к нашим требованиям, не все пока готовы. Идет адаптация, притирка не только ребят между собой, но и притирка к тренерским требованиям и их выполнению. Все по плану, мы подобрали хороших соперников, команды Премьер-лиги. Будем ближе к сезону думать, определять оптимальные сочетания. Голову пеплом не посыпаем, результат не радует, но и соперник хороший, и мы под нагрузками, так как тренируемся в двухразовом режиме.

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