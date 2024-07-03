«Голову пеплом не посыпаем»: Сторожук подвёл итоги первой части сборов «Арсенала»

Напомним, накануне, 2 июля, тульский «Арсенал» уступил «Химкам» в контрольном матче со счётом 0:3. После игры главный тренер туляков Александр Сторожук резюмировал итоги первой части учебно-тренировочных сборов:

— У нас на данном этапе много новичков, все в разном состоянии. Все это надо объединить, сыграться. Готовим ребят к нашим требованиям, не все пока готовы. Идет адаптация, притирка не только ребят между собой, но и притирка к тренерским требованиям и их выполнению. Все по плану, мы подобрали хороших соперников, команды Премьер-лиги. Будем ближе к сезону думать, определять оптимальные сочетания. Голову пеплом не посыпаем, результат не радует, но и соперник хороший, и мы под нагрузками, так как тренируемся в двухразовом режиме.