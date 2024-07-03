Специалисты: «Следы медвежонка» на дачах под Тулой мог оставить барсук

В Минприроды и Тульском экзотариуме прокомментировали сообщение нашего подписчика о найденных следах диких животных.

На днях туляк наткнулся на следы медведя и медвежонка недалеко от дачного поселка Лесная Поляна в Щекинском районе. Об этом мужчина сообщил в редакцию Myslo. Мужчина прислал фото:

На наше сообщение откликнулись директор департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Момент и специалист по медведям Тульского экзотариума Ольга Терешкина.

— След барсука — маленькая копия медвежьего, а потомство самца «проходного» медведя, если он найдет себе пару, мы не увидим раньше начала следующего лета, — комментирует Терешкина.

Ольга показала фото настоящих барсучьих следов. Действительно похожи!

Андрей Момент — Скорее всего, на фото, которое прислал подписчик, совпали и след медведя, и барсука. Жаль, что по фотографиям трудно определить размер следов. Если будете в следующий раз фотографировать следы, положите рядом какой-нибудь предмет для масштаба, например коробок спичек.

Ольга Терешкина успокоила туляков:

— Пусть не волнуются внимательные и наблюдательные жители Щекинского района, барсуки — это здорово!