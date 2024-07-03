Жителям поселка Петровского незаконно выставили квитанции за коммуналку

Фото из архива Myslo.

Сотрудники прокуратуры Ленинского района провели проверку по обращению компании «Служба Сервиса» о нарушении коммерческой организацией законодательства при эксплуатации котельной в поселке Петровском.

Выяснилось, что руководство компании «Теплогарант» обмануло потребителей коммунальных услуг и руководство ООО «Служба Сервиса». Они незаконно выставили квитанции на оплату коммунальных ресурсов, потребленных в феврале 2024 года жителями поселка Петровского.

— После получения оплаты указанные должностные лица не перечислили в адрес ООО «Служба Сервиса» денежные средства, собранные с жителей, что привело к причинению крупного материального ущерба на сумму свыше 2 млн рублей, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере».