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Жителям поселка Петровского незаконно выставили квитанции за коммуналку
Фото из архива Myslo.

Жителям поселка Петровского незаконно выставили квитанции за коммуналку

Сумма ущерба — больше 2 млн рублей.

Сотрудники прокуратуры Ленинского района провели проверку по обращению компании «Служба Сервиса» о нарушении коммерческой организацией законодательства при эксплуатации котельной в поселке Петровском.

Выяснилось, что руководство компании «Теплогарант» обмануло потребителей коммунальных услуг и руководство ООО «Служба Сервиса». Они незаконно выставили квитанции на оплату коммунальных ресурсов, потребленных в феврале 2024 года жителями поселка Петровского.

— После получения оплаты указанные должностные лица не перечислили в адрес ООО «Служба Сервиса» денежные средства, собранные с жителей, что привело к причинению крупного материального ущерба на сумму свыше 2 млн рублей, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере». 

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Автор:
сегодня, в 12:26 +2
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