  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульский шашист выиграл турнир в Минске - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский шашист выиграл турнир в Минске
Фото предоставлены пресс-службой Федерации шашек Тульской области

Тульский шашист выиграл турнир в Минске

30 июня завершаются XXXV открытые республиканские соревнования по стоклеточным шашкам.

На старт состязания по швейцарской системе в девять туров вышли 38 спортсменов: из них два гроссмейстера, два международных мастера, пять мастеров и шесть кандидатов в мастера спорта.

Второй год подряд с результатом 14 очков из 18 возможных побеждает Александр Гетманский из Тулы. Серебро выиграл действующий чемпион Беларуси по стоклеточным шашкам минчанин Евгений Ватутин, в активе которого 13 очков. Бронза у действующего чемпиона мира по русским шашкам Андрея Валюка из Минска, набравшего 12 очков. 12 очков и 4 место по дополнительным критериям у призера первенства Европы 2024 года по русским шашкам Евгения Жуковского из Минска.

ptaKTxBMcf0.jpg

16-летний кандидат в мастера из Тулы Дмитрий Гетманский набрал 10 очков и взял 15 место. 

— Занимаются тульские спортсмены под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана, тренера высшей категории Юрия Хохлова и экс-чемпиона СССР и мира Юрия Королева. Поздравляем тульских шашистов, их родителей и наставников с хорошим выступлением на открытых соревнованиях в Минске, — отметили в пресс-службе Федерации шашек Тульской области.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
шашкичемпионат по шашкам
Люди
Дмитрий ГетманскийАлександр Гетманский

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле наградили активную молодежь
В Туле наградили активную молодежь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.