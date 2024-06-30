Тульский шашист выиграл турнир в Минске

Фото предоставлены пресс-службой Федерации шашек Тульской области

На старт состязания по швейцарской системе в девять туров вышли 38 спортсменов: из них два гроссмейстера, два международных мастера, пять мастеров и шесть кандидатов в мастера спорта.

Второй год подряд с результатом 14 очков из 18 возможных побеждает Александр Гетманский из Тулы. Серебро выиграл действующий чемпион Беларуси по стоклеточным шашкам минчанин Евгений Ватутин, в активе которого 13 очков. Бронза у действующего чемпиона мира по русским шашкам Андрея Валюка из Минска, набравшего 12 очков. 12 очков и 4 место по дополнительным критериям у призера первенства Европы 2024 года по русским шашкам Евгения Жуковского из Минска.

16-летний кандидат в мастера из Тулы Дмитрий Гетманский набрал 10 очков и взял 15 место.

— Занимаются тульские спортсмены под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана, тренера высшей категории Юрия Хохлова и экс-чемпиона СССР и мира Юрия Королева. Поздравляем тульских шашистов, их родителей и наставников с хорошим выступлением на открытых соревнованиях в Минске, — отметили в пресс-службе Федерации шашек Тульской области.