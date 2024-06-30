В начале июля в Тульской области ожидаются экстремальная жара и тропические ночи

Последний день июня и первая пятидневка июля будут аномально жаркими.

Виной этому — обширный малооблачный антициклон. Он будет господствовать над столичным регионом большую часть этого периода.

Синоптики передают: во вторник и в среду первой недели июля не исключено обновление суточных рекордов тепла, которым 134 и 107 лет соответственно. Так, в понедельник ожидается +30…+32°, во вторник и четверг +31…+33°. В среду жара достигнет апогея — термометры покажут +32…+34°. Такой довольно длительный период жаркой погоды опасен для здоровья.

Также в Тульской области могут наступить так называемые тропические ночи: когда в темное время суток температура воздуха не опускается ниже +20°.

— В такой ситуации организм ночью не успевает отдохнуть от полученного днём теплового стресса, и вместо восстановления сил он продолжает бороться с температурной нагрузкой, поэтому тропические ночи влекут за собой гораздо более негативные последствия, чем дневная жара, — рассказали эксперты изданию «Метеоновости».