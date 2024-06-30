  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В начале июля в Тульской области ожидаются экстремальная жара и тропические ночи - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В начале июля в Тульской области ожидаются экстремальная жара и тропические ночи

В начале июля в Тульской области ожидаются экстремальная жара и тропические ночи

Последний день июня и первая пятидневка июля будут аномально жаркими.

Виной этому — обширный малооблачный антициклон. Он будет господствовать над столичным регионом большую часть этого периода. 

Синоптики передают: во вторник и в среду первой недели июля не исключено обновление суточных рекордов тепла, которым 134 и 107 лет соответственно. Так, в понедельник ожидается +30…+32°, во вторник и четверг +31…+33°. В среду жара достигнет апогея — термометры покажут +32…+34°. Такой довольно длительный период жаркой погоды опасен для здоровья.

Также в Тульской области могут наступить так называемые тропические ночи: когда в темное время суток температура воздуха не опускается ниже +20°.

— В такой ситуации организм ночью не успевает отдохнуть от полученного днём теплового стресса, и вместо восстановления сил он продолжает бороться с температурной нагрузкой, поэтому тропические ночи влекут за собой гораздо более негативные последствия, чем дневная жара, — рассказали эксперты изданию «Метеоновости».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 18:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
жарапогода
Место
Тульская областьТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Волейболистка «Тулицы» поделилась секретом приготовления тортильи
Волейболистка «Тулицы» поделилась секретом приготовления тортильи
Тульский шашист выиграл турнир в Минске
Тульский шашист выиграл турнир в Минске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.