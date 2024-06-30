В Туле наградили активную молодежь

Фото Екатерины Беловой.

В субботу, 29 июня на Казанской набережной отпраздновали День молодежи под общим слоганом «Вместе с нами».. Праздник был организован в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

В День молодежи набережная разделилась на несколько тематических зон. Ребята занимались спортом, играли, учились управлять уменьшенной копией танка Т-34, проходили мастер-классы по блогерству и мобильной съемке, участвовали в интерактивах.

Не обошлось без танцевальных баттлов, турниров по мини-футболу «панна», мини-турниров по дворовым играм и семейных спортивных игр.

К собравшимся обратился министр молодежной политики Алексей Давлетшин:

— Праздничные мероприятия ко Дню молодежи проходят сегодня во всех муниципалитетах в рамках проекта «Тульская область — регион для молодых». Врио губернатора Дмитрий Миляев уделяет большое внимание молодежи, созданию условий для ее самореализации в творчестве, спорте, общественной работе. В каждом муниципальном образовании сейчас есть площадки для самых активных, умных и талантливых.

Мы делаем все, чтобы каждый молодой человек в Тульской области мог реализоваться, чтобы у него было много возможностей для того, чтобы раскрыть в себе таланты. Успех каждого молодого человека — это успех нашего региона и нашей страны!

Алексей Давлетшин наградил талантливых ребят Тульской области. Благодарности получили активные школьники и студенты, специалисты сферы молодежной политики города Тулы, а также победители и призеров регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Светлана Лобанова:

- Я активист «Движения первых», приехала из поселка Теплое. Участвую во многих событиях не только в своем муниципалитете, но и на региональном уровне. Стараюсь не пропускать ничего интересного!

Я люблю делать добрые дела, приносить пользу людям. «Движение первых» как раз про это. Мы обсуждаем важные, я бы даже сказала, глобальные проекты. У нас большая и дружная команда, которая разбивает убеждение о том, сегодня молодежь сегодня не та. Мы активные, и стараемся сделать всё, чтобы поддержать нашу страну. Очень приятно было получить награду за свою любимое дело.

Анастасия Уразбаева:

- Я получила награду за вклад в движение «Юнармия». Оно связано с патриотическим воспитанием, и мне это очень близко. В «Юнармии» я уже два года, и теперь точно уверена, что хочу связать свою жизнь с военной службой. У меня много знакомых, кто уже выбрал это направление в качестве будущей профессии, так что я точно знаю, что мне понравится.

Я рада, что родители поддерживают меня в этом увлечении. И уверена, что сегодняшняя награда станет еще одной небольшой мотивацией для достижения новых высот.

После награждения на сцене Казанской набережной прошел концерт тульских творческих коллективов. Хедлайнером вечера стал рэп-исполнитель ST (Александр Степанов). Он раздал автографы всем желающим и исполнил свои хиты.