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Футболисты тульского «Арсенала» прошли медосмотр перед новым сезоном
Фото предоставлены пресс-службой футбольного клуба.

Футболисты тульского «Арсенала» прошли медосмотр перед новым сезоном

В нем приняли участие игроки с действующим контрактом и новички, которые пополнили команду в межсезонье.

17 и 18 июня футболисты тульского «Арсенала» успешно прошли углубленный медицинский осмотр. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба. 

Как пояснил главный врач команды Аркадий Чмуневич, основная задача медосмотра — проверить, насколько футболисты физически готовы к тренировкам:

— По результатам обследования будет понятно, кого из игроков мы допустим к тренировкам. Кроме того, очень важно убедиться, что новые ребята готовы к нагрузкам, а с их здоровьем все в порядке. Качественное обследование сегодня поможет избежать серьезных травм в дальнейшем.

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Полузащитник Максим Кайнов рассказал: даже в отпуске все арсенальцы продолжали тренироваться, но в индивидуальном порядке.

— Заниматься в отпуске так же важно, как и в сезон. Для поддержания формы и более легкого возвращения к интенсивным тренировкам мы все выполняли указания тренера. Поэтому последние дни проходили в подготовке к сборам, — сказал футболист.

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Тренировочные сборы у «Арсенала» стартовали 19 июня, начало нового сезона запланировано на середину июля. До его старта красно-желтые сыграют несколько товарищеских матчей.

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