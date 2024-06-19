Житель Плеханово ослепил мужчину перцовым баллончиком и пытался его зарезать

Тульский СК завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

Вечером 3 апреля 2024 года во дворе дома на улице Свердлова в поселке Плеханово повздорили двое мужчин. Во время конфликта 47-летний распылил перцовый баллончик в глаза 21-летнему, а затем нанес несколько ударов «колюще-режущим предметом».

На шум прибежали местные жители, разняли конфликтующих и вызвали скорую потерпевшему. Благодаря этому мужчина остался жив.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.