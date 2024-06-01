Фото Алексея Пирязева.

Решающая битва оружейников за выход в Премьер-лигу состоится сегодня, 1 июня.

Билетов на матч «Арсенал» — «Пари НН» больше нет в продаже, они раскуплены. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. В связи с этим кассы Центрального стадиона 1 июня работать не будут.

Напомним, сегодня в Туле пройдет второй стыковой матч. Игра стартует в 18.00.

По информации Myslo, на матч пустят 4997 человек. Именно такому количеству болельщиков разрешено присутствовать на Центральном стадионе по действующей сейчас лицензии, несмотря на то, что домашняя арена туляков вмещает порядка 20 000 зрителей.