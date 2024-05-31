  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Благоустройство Кировского сквера в Туле начнется в ближайшее время - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Благоустройство Кировского сквера в Туле начнется в ближайшее время

Благоустройство Кировского сквера в Туле начнется в ближайшее время

Работы завершатся до конца строительного сезона.

В начале июня начнется ремонт Кировского сквера. Об этом сообщил глава администрации Тулы Илья Беспалов.

«Выделено финансирование, подготовлена проектная и сметная документация. Сейчас завершается отбор подрядчика. В начале июня мы заключаем контракт, и подрядчик выходит на работу», – отметил сити-менеджер.

Напомним, первый этап благоустройства сквера был проведен в 2019 году. На него потрачено 42 млн рублей. Второй этап благоустройства, который запланирован на 2024 год, включает не только обустройство территории, но и модернизацию того, что было сделано на первом этапе.

В части озеленения Кировского сквера будут сохранены посаженные на первом этапе клены и липы. В этом году тут планируется высаживать крупномеры хвойных деревьев.

Также будут отремонтированы два здания на территории сквера — для организации проката и пункта полиции. На это уйдет из бюджета Тулы 4 млн рублей.

Ожидается, что вторая очередь благоустройства Кировского сквера завершится к 1 ноября.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:08 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонт Кировского сквера
Люди
Илья Беспалов
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Бывшего врио начальника УМВД по Тульской области Романа Корсакова заключили под стражу
Бывшего врио начальника УМВД по Тульской области Романа Корсакова заключили под стражу
На матч «Арсенал» — «Пари НН» раскупили все билеты
На матч «Арсенал» — «Пари НН» раскупили все билеты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.