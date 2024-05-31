Благоустройство Кировского сквера в Туле начнется в ближайшее время

В начале июня начнется ремонт Кировского сквера. Об этом сообщил глава администрации Тулы Илья Беспалов.

«Выделено финансирование, подготовлена проектная и сметная документация. Сейчас завершается отбор подрядчика. В начале июня мы заключаем контракт, и подрядчик выходит на работу», – отметил сити-менеджер.

Напомним, первый этап благоустройства сквера был проведен в 2019 году. На него потрачено 42 млн рублей. Второй этап благоустройства, который запланирован на 2024 год, включает не только обустройство территории, но и модернизацию того, что было сделано на первом этапе.

В части озеленения Кировского сквера будут сохранены посаженные на первом этапе клены и липы. В этом году тут планируется высаживать крупномеры хвойных деревьев.

Также будут отремонтированы два здания на территории сквера — для организации проката и пункта полиции. На это уйдет из бюджета Тулы 4 млн рублей.

Ожидается, что вторая очередь благоустройства Кировского сквера завершится к 1 ноября.